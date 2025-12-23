En 2025, Sheinbaum recorrió más de 104 mil km en viajes en territorio mexicano

Durante las giras realizadas en 2025 a lo largo de la República, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recorrió una distancia equivalente a haber dado ocho vueltas a la tierra.

Al arranque de su conferencia matutina desde Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo detalló que en el año recorrió 84 mil 407 kilómetros vía aérea y 19 mil 965 vía terrestre, lo que en suma da 104 mil 372 kilómetros.

Al dar un breve recuento de sus recorridos, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que el estado de Aguascalientes lo visitó dos veces; Baja California, tres veces; Baja California Sur, tres; Campeche, cinco; Chiapas, cuatro; Chihuahua, tres.

En Ciudad de México hubo 22 eventos; en Coahuila, dos; Colima, cuatro; Durango dos; Estado de México, 10; Guanajuato tres; Guerrero, seis; Hidalgo, 10; Jalisco, 3; Michoacán, 4; Morelos, 6; Nayarit, 4; Nuevo León, 3; Oaxaca, 5; Puebla, 9; Querétaro, 6; Quintana Roo, 6; San Luis Potosí, 4; Sinaloa, 3; Sonora, 3; Tabasco, 4; Tamaulipas, 3; Tlaxcala, 3; Veracruz, 10; Yucatán, 4 y Zacatecas, tres veces.

En un recuento de las actividades realizadas, Claudia Sheinbaum Pardo destacó las visitas para la inauguración de hospitales en regiones de Guerrero, Jalisco, Puebla, Sonora, Hidalgo y otros estados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR