IMSS inaugura nueva sala de hemodinamia; realizará más de mil 400 procedimientos anuales

Este martes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inauguró su sexta sala de hemodinamia, con la cual se espera realizar más de mil 400 millones de procedimientos anualmente.

Vía remota, el director del Seguro, Zoé Robledo, dio arranque a la operación de esta sala, ubicada en el Centro Médico Nacional Siglo XXI y destacó que con esto ya se contará con equipo propio, adquiridos por el mismo Instituto para la atención de padecimientos cardiovasculares.

“En este tipo de salas se pueden atender enfermedades cardiovasculares, tanto diagnósticas como de atención y también la atención de infartos y muchos otros procedimientos, desde colocación de marcapasos hasta trasplante de corazón”, dijo Zoé Robledo al enlazarse a la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Al centro de la imagen el director del IMSS. ı Foto: Captura de pantalla.

Zoé Robledo hizo hincapié en que estas acciones permitirán disminuir la subrogación para la prestación de estos servicios a la población.

Compartió que la sala comenzó a operar cinco días atrás y ya se han realizado en su interior diversos procedimientos, de los cuales se espera una capacidad de 120 mensuales y mil 440 al año.

Entre los primeros procedimientos ya llevados a cabo dentro, uno consistió en un trasplante de corazón, a un paciente proveniente del estado de Chiapas.

“Con esto acercamos la atención a los derechohabientes, al lugar en donde viven, pero también lo hacemos ya con una autonomía, con soberanía sobre los servicios con salas propias que, además, son de última generación, tienen imagen de alta definición, software que integra el eco navegador, también integra ultrasonido en tiempo real que permite realizar procedimientos de alta complejidad a pacientes que tienen alguna enfermedad estructural como problemas valvulares y atención de pacientes pediátricos con problemas congénitos en la formación del corazón”, dijo.

