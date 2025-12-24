Destaca Gobierno éxito en acción contra fentanilo

La Presidenta Claudia Sheinbaum reveló un bajo consumo de fentanilo dentro del territorio mexicano y afirmó que la campaña contra este opioide sintético ha sido “muy buena”, por lo que adelantó que el próximo año se tendrá otra sobre el consumo de metanfetaminas.

Entre la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública 2025 (INSP), se dio a conocer que el consumo de dicho estupefaciente es de apenas 0.1 por ciento.

El Dato: Claudia Sheinbaum dijo que aún se analizan los alcances que tendría la orden ejecutiva que firmó Donald Trump, en donde declaró el fentanilo como arma de destrucción masiva.

La mandataria atribuyó el resultado a la puesta en marcha de la campaña contra el fentanilo iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, para enviar el mensaje de los daños a la salud que provoca el ingerir alguna sustancia.

TE RECOMENDAMOS: Se convierte en punto de encuentro para cerrar el año Furor navideño

“La campaña que hemos hecho contra el fentanilo que inicia con el presidente López Obrador ha sido muy buena. Vete al fentanilo, consumo no médico disminuyó de 0.2 a 0.1 (por ciento), esto habla de que funciona la campaña”, afirmó.

El Tip: La edad promedio de inicio del consumo de cualquier droga ilegal y cannabis aumentó de 17.5 en 2016 a 19 años en 2025.

Además, subrayó que su efectividad corresponde a que no se ha reducido únicamente a la difusión de mensajes por medio de videos o espectaculares, sino también porque ha formado parte de las enseñanzas en las escuelas del país.

“Es una campaña que no solamente es el anuncio que se hace en un espectacular o los videos que salen en la televisión, en los audios en la radio, en fin, todos los spots que se han hecho, sino que recuerden que esto ha ido a las escuelas.

“Entonces, en las escuelas hay una campaña muy importante para evitar el consumo de drogas, donde han participado maestros, padres de familia; ha sido muy importante, y hemos concentrado mucho el tema en el fentanilo”, dijo.

Dados los resultados, Sheinbaum Pardo comentó que los mismos permitirán trazar las próximas rutas a seguir para continuar con el combate a las adicciones. En ese sentido, adelantó que las próximas acciones a implementar en este sentido irán contra el consumo de metanfetaminas, debido al incremento en su uso.

También consideró que se habrá de intervenir en el consumo de medicamentos, como el tramadol, el cual es utilizado para controlar dolores, pero dados sus efectos y fácil adquisición en cualquier farmacia, ahora entrará una regulación.

“El próximo año vamos a ir contra las metanfetaminas, porque ha aumentado el uso. Y particularmente ahí donde dice ‘opioides’, lo que nos dice la Secretaría de Salud, el doctor Kershenobich, es que muy probablemente está asociado a algunos medicamentos, como es el caso de este medicamento tramadol, que es para el dolor y que se podía comprar en la farmacia sin receta médica; y ya se hizo toda la regulación para que sólo con receta médica se pueda adquirir este medicamento, entre otros”, dijo.

Al respecto, Jorge Hernández, politólogo y experto en drogas, comentó que el consumo de drogas en México siempre se ha mantenido en los mismos estándares; sin embargo, consideró que el consumo de fentanilo es casi inexistente en el país y, a su consideración, el enfoque desde ahora debería dedicarse al cristal.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, explicó que, hasta ahora, el fentanilo significa un problema político y de seguridad, más allá de la salud pública, porque su papel es el de una sustancia de trasiego.

“El fentanilo es un problema de salud pública en México; afortunadamente, es muy pequeño. Es decir, sí hay en algunas regiones, sobre todo del norte del país. Sin embargo, significa un problema político y de seguridad en términos de las mafias que controlan el contrabando hacia el norte, pues es un problema grande para el país, pero no tiene el mismo impacto en términos de la salud pública”, declaró.

En este contexto, también opinó que el combate a las drogas emprendido desde el Gobierno ha afectado poco a los mercados criminales, sin que esto signifique criminalizar a los consumidores.

Drogas activas ı Foto: Especial

Lupa a salud mental de adolescentes

› Por Yulia Bonilla

En el último año, las y los adolescentes en México han concentrado la mayoría de los problemas mentales que padece la población, reveló la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2025 (Encodat), la cual también dejó ver un crecimiento en el consumo de cannabis entre adultos.

El secretario de Salud, David Kershenobich, expuso que los malestares psicológicos encontrados son el comportamiento suicida, violencia y participación en apuestas y uso de videojuegos. Aclaró que no hubo una comparativa en cuanto a 2016 para saber si creció, porque entonces no era un rubro observado por el estudio.

De esta forma, remarcó que la atención a la salud mental en este grupo poblacional será una prioridad en la construcción de políticas públicas.

Comentó que este ejercicio realizado por la Subsecretaría de Salud, Conasama, el Instituto Mexicano de Psiquiatría y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) forma parte de la estrategia por la paz y contra las adicciones, por medio de la cual se realiza un análisis de consumo, frecuencia, percepción de riesgo y su relación con la salud mental y determinantes sociales. En esta ocasión se consultó a 19 mil 200 personas de 12 a 65 años.

Además, detalló que también se encontró que el consumo experimental de drogas en adultos incrementó del 10.6 por ciento al 14.6 por ciento, mientras que en adolescentes bajó de 6.2 a 4.1 por ciento.

En cuanto al consumo de fármacos de manera indebida se halló un incremento de 1.3 a 2.5 por ciento.

No obstante, el consumo de cannabis creció de 9.3 a 13.3 por ciento, mientras que alucinógenos de 0.8 a 1.5 por ciento; los estimulantes de tipo antifetamínico, de 0.9 a 1.6 por ciento.

De esta forma, el secretario comentó que los resultados muestran la importancia de atender el consumo de drogas desde la adolescencia, al encontrarse que es en la etapa adulta cuando más comienzan a utilizar sustancias.

Respecto al consumo de alcohol, detalló que éste creció de 71 a 73.7 por ciento; particularmente en mujeres, de 62.6 por ciento a 69.3 por ciento.

Sobre el tabaco y nicotina, su uso bajó de 17.6 a 15.1, pero el cigarro electrónico creció de 1.1 a 2.6 por ciento. Al ahondar en el suicidio, se encontró que tanto ideación, planificación e intento es mayor en adolescentes que en adultos.

Finalmente, David Kershenobich explicó que, a raíz de estos resultados, que aún serán analizados para convertirlos en políticas públicas, se concluyó que la cannabis es la principal droga consumida.