Golpe a Chapitos: detienen a suegro y a cuñado de Iván Archivaldo

Durante un operativo coordinado en Zapopan, Jalisco, autoridades federales detuvieron a Mario Alfredo Lindoro Navidad, El 7, cuñado y presunto operador financiero de Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, y a Mario Lindoro Elenes, El Niño, suegro y también presunto operador financiero del hijo de El Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa.

Esta acción se realizó gracias a que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ejecutaron dos órdenes de cateo en domicilios ubicados en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad.

Durante las acciones realizadas en Jalisco, las autoridades aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos, cargadores, dos camionetas, un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía móvil y dinero en efectivo.

TE RECOMENDAMOS: Incremento presupuestal Reasignan 7 mil mdp para ciencia en 2026

Mario Lindoro Elenes, El Niño, y Mario Alfredo Lindoro Navidad, El 7, detenidos ayer en Jalisco. ı Foto: Especial

El Dato: A los detenidos se les informaron sus derechos y fueron puestos a disposición de la autoridad junto con lo incautado. El Ministerio Público determinará su situación jurídica.

En una acción distinta realizada en Mazatlán, Sinaloa, autoridades federales detuvieron a Jesús Arturo Dávalos Valenzuela, de 40 años, y a Carlos Gabriel Reynoso García, de 37 años, alias El Pollo, identificado como líder de Los Jordán, una célula criminal ligada a Los Chapitos.

De acuerdo con información oficial, Reynoso García cuenta con al menos tres órdenes de aprehensión vigentes por el delito de homicidio calificado. Durante su captura se le aseguraron dos armas de fuego, cartuchos útiles, una bolsa con droga, equipos de radiocomunicación y un vehículo.

Las aprehensiones se concretaron luego de un operativo desplegado en la colonia Los Caracoles, donde elementos federales ubicaron a Reynoso García mientras se desplazaba a bordo de un vehículo en compañía de otra persona, lo que permitió su detención sin que se reportaran enfrentamientos.

Tras estos hechos, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald John-

son, afirmó que las detenciones realizadas por el Gobierno de nuestra nación representan un golpe directo a la estructura y al financiamiento de uno de los principales cárteles del país, al debilitar su capacidad para afectar a las comunidades de ambas naciones.

10 mdd ofrece EU por información que ayude a la captura de Iván Archivaldo

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el diplomático destacó la cooperación bilateral entre ambos países en el combate a las organizaciones criminales y subrayó que el trabajo conjunto permite obtener mejores resultados como socios soberanos.

“Estas detenciones del Gobierno de México golpean directamente la estructura y el financiamiento de uno de los principales cárteles. Debilitan su capacidad de dañar a nuestras comunidades y demuestran que logran más cuando trabajan juntos como socios soberanos contra las organizaciones criminales. La justicia prevalecerá”, señaló.

De manera paralela a estas detenciones y tras la jornada de violencia que se vivió en Sinaloa el pasado fin de semana, la cual dejó sin vida a siete personas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó un total de 150 efectivos del Ejército Mexicano en Sinaloa para reforzar el despliegue operativo que mantiene la novena Zona Militar.

El traslado se realizó a las 19:00 horas del 22 de diciembre desde la Base Aérea Militar No.1 en Santa Lucía, Estado de México, hacia la Base Aérea Militar No.10 en Culiacán, Sinaloa, a bordo de un avión de transporte pesado Boeing 737/800 de la Fuerza Aérea Mexicana.

El personal contribuirá a inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos en la región, mediante acciones de prevención, disuasión y patrullajes, con estricto apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y respeto a los derechos humanos.





...Y suman muerte de operador clave

› Por Ángel Molina

angel.molina@razon.com.mx

EN MEDIO de una serie de hechos violentos vinculados al crimen organizado, supuestos miembros y piezas relevantes de Los Chapitos han sido asesinados en distintos puntos del país, lo que refleja una escalada de ataques contra operadores estratégicos de esta organización criminal ligada al Cártel de Sinaloa.

La tarde del pasado lunes, autoridades en Sinaloa confirmaron el hallazgo sin vida de Alan Gabriel Núñez Herrera, identificado como operador logístico de Los Chapitos y quien además era buscado por el gobierno de Estados Unidos.

Según los primeros reportes, el cuerpo fue localizado en las inmediaciones del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos, en la ciudad de Culiacán, una zona cercana a edificios gubernamentales.

El Tip: La Fiscalía General de Sinaloa reportó que, tan sólo el lunes, se registraron 11 homicidios dolosos en la entidad: ocho en diversos puntos de Culiacán y tres más en Navolato.

De acuerdo con reportes locales, los restos de la víctima presentaban las manos atadas a la espalda y múltiples heridas producidas por arma de fuego, lo que apunta a una aparente ejecución. Aunque en el lugar no se encontraron documentos oficiales, posteriormente fue identificado por familiares ante el Servicio Médico Forense.

Núñez Herrera tomó relevancia a nivel internacional luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) lo incluyeran en una lista de acusaciones contra integrantes del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades estadounidenses lo señalaban por conspiración para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, además de ser responsable de la gestión y traslado de precursores químicos utilizados para la elaboración de fentanilo, una de las principales drogas sintéticas que alimentan el mercado ilegal en el país vecino del norte.

Este homicidio se suma a otros ataques registrados recientemente contra presuntos integrantes del mismo grupo criminal. Por otro lado, el pasado fin de semana se dio a conocer la ejecución en la Ciudad de México de Óscar Noé Medina González, alias El Panu, quien era identificado como el encargado de la seguridad de Los Chapitos.

Medina González habría estado involucrado en los hechos conocidos como el “Culiacanazo” de 2019, cuando fuerzas federales intentaron detener a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con información de agencias estadounidenses, la DEA ofrecía hasta 4 millones de dólares de recompensa por información que llevara a su detención.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si ambos asesinatos están relacionados entre sí o si forman parte de una disputa interna o reacomodo dentro del grupo criminal.