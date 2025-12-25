Decomisan medallas olímpicas y bienes ligados a exatleta buscado por el FBI por nexos con el Cártel de Sinaloa

Autoridades federales aseguraron medallas olímpicas, 62 motocicletas de alta gama y diversos bienes durante cateos realizados en inmuebles relacionados con Ryan James Wedding, exatleta olímpico de origen canadiense, quien es buscado por autoridades de Estados Unidos por su presunta vinculación con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, como parte de una investigación conjunta con agencias estadounidenses.

Durante los cateos, efectuados en la Ciudad de México y el Estado de México, las autoridades aseguraron además vehículos, obras de arte, cartuchos, documentación diversa y presuntas sustancias ilícitas, entre ellas metanfetamina y marihuana. Todo lo decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de integrar las carpetas de investigación correspondientes.

Ryan James Wedding, quien participó en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, es señalado por autoridades estadounidenses como presunto líder de una red internacional de tráfico de drogas. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene vigente una recompensa millonaria por información que permita su localización y captura.

Los inmuebles intervenidos quedaron asegurados y bajo resguardo de las autoridades, mientras continúan las indagatorias para determinar el origen de los bienes y la posible responsabilidad de otras personas relacionadas con el caso.

