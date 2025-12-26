Anuario: Con amplio aval, Sheinbaum sortea tensiones con EU y marca impronta

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, durante el séptimo aniversario de la Cuarta Transformación en el Zócalo de la CDMX, el 6 de diciembre.

El 2025 no sólo fue el primer año completo de Gobierno para la Presidenta Claudia Sheinbaum, sino un periodo en el que enfrentó con éxito los diversos retos que debió enfrentar, en ocasiones simultáneos, en ámbitos internacional, comercial, agroalimentario, ambiental, político, social y de seguridad, varios de los cuales abonaron a un año de tensiones con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En lo internacional, el principal reto fue mantener la relación con su principal socio comercial. La seguridad no fue el único motivo de diferendo con este, sino también el tema migratorio, en el que Trump amenazó con imponer aranceles a los productos de nuestro país en caso de no frenar la entrada de migrantes a los que considera “criminales”.

El Dato: La mandataria consideró que la propuesta para adelantar la revocación de mandato de 2028 a 2027 era “buena”, pero advirtió que no debía aprobarse “al vapor”.

Otros temas que marcaron diferendos con EU fueron la plaga de gusano barrenador, que a más de un año de su aparición sigue sin erradicarse; una acusación contra México por presunta competencia desleal sobre la exportación de jitomate, el retraso en la entrega del agua según el Tratado de 1944 y la relación comercial y acercamientos con otras regiones del mundo como Asia o el grupo de los BRICS.

Ante estas tensiones, muchas de las cuales derivaron en amenazas directas en el plano comercial, la respuesta de la mandataria fue apostar por el diálogo y evocar siempre la postura de respeto a la soberanía nacional, no intervención y presentar argumentos para defender las acciones y prácticas nacionales.

Fue así que, tras más de una decena de conversaciones directas con el magnate, la mandataria logró revertir las distintas amenazas, al tiempo que lanzó diversos programas para fortalecer la economía nacional y apoyar a los connacionales que fueran repatriados del vecino país.

El Tip: La Presidenta evitó aranceles de Trump; su máxima: coordinación, nunca subordinación; fue reconocida entre las líderes más influyentes del mundo; define estilo de atacar problemas

Incluso, la forma en que Sheinbaum Pardo logró pactar con Trump para frenar la imposición de aranceles fue motivo de reconocimiento internacional, tanto de mandatarios de diversos países que se vieron sacudidos con las amenazas generalizadas del republicano, como de medios internacionales.

Lo anterior le valió a la Presidenta para ser nombrada entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time, que destacó su papel en la escena global, mientras que la revista Forbes la designó como la quinta líder femenina más influyente del año, e incluso fue incluida en la lista de personalidades mejor vestidas del periódico The New York Times.

En reiteradas ocasiones, el mandatario estadounidense la ha elogiado como “una mujer maravillosa”, e incluso le dio crédito por explicarle el contenido de la campaña para la prevención de adicciones en México, el cual aseguró que replicaría en su país.

Sin embargo, tras un frustrado intento por su primer encuentro cara a cara en la Cumbre del G7, en Alberta, Canadá, el 16 de junio, debido a que Trump tuvo que abandonar el encuentro para atender la escalada bélica entre Irán e Israel, la reunión finalmente pudo darse el pasado 5 de diciembre, en el marco del sorteo del Mundial de Fútbol que organizan los tres países, y en la cual también estuvo el primer ministro, Mark Carney.

Aunque fue un muy breve encuentro, el mismo fue calificado de “muy positivo” por la mandataria, en el que abordaron diversos temas y acordaron seguir trabajando coordinadamente.

Por otro lado, también se afianzaron los acercamientos con otros países. La Presidenta Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a cuatro mandatarios: Carney, de Canadá; Emmanuel Macron, de Francia; Xiomara Castro, de Honduras, y Tharman Shanmugaratnam, de Singapur. Adicionalmente, salió del país para participar en encuentros internacionales, como la cumbre del G20 en Brasil y la IX Cumbre de la Celac en Honduras.

En el ámbito internacional, la mandataria mexicana también mantuvo diferendos con Perú, cuyo Congreso la declaró a inicios de noviembre persona non grata por asilar a Bettsy Chávez, exprimera ministra del depuesto expresidente, Pedro Castillo, acusado de un fallido intento de golpe de Estado.

En este contexto, analistas han señalado que en el plano internacional, la mandataria muestra una marcada diferencia en comparación con su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, pues su actuar ha distado de la estridencia y ha optado por mayor prudencia, sin dar lugar a la entrada en conflicto y definiendo a lo que sí está dispuesto el país y lo que rechaza totalmente.

En lo local, este año, Claudia Sheinbaum

también emitió su primer voto como Presidenta de la República, al participar en la inédita elección del Poder Judicial (PJ), que, a pesar de los tropiezos y manifestaciones en contra, celebró como un acto de democracia representativa y se dijo segu-ra de que el nuevo organismo ayudará al proceso de garantizar la cero impunidad y afianzar los derechos.

También su primer año de gobierno combinó crecimiento económico, aumento del salario mínimo, creación de empleo, impulso a la infraestructura, salud y educación y expansión de programas sociales, en lo que denominó el segundo piso de la Cuarta Transformación.

Entre los principales logros alcanzados este año, destaca la salida de más de 13 millones de personas de la pobreza, la consolidación de proyectos ferroviarios y el Plan México, que contempla diversas acciones como inversiones, incentivo a la producción local para propiciar el consumo interno, relanzamiento de la marca Hecho en México y la creación de Polos de Bienestar, para lo cual fue fundamental un mayor acercamiento con el sector empresarial.

Pero la mandataria no sólo tuvo que lidiar con factores externos. En lo interno enfrentó resistencias de su aliado, el Partido Verde, para aprobar su propuesta para impedir el nepotismo y la reelección, por lo que la medida comenzará a aplicar hasta 2030. Esto llevó a que Morena pu-siera un candado interno para evitar que algún familiar busque suceder a quien se encuentra en algún cargo de elección. También hubo resistencias por parte de actores del partido, como el senador Saúl Monreal, quien busca suceder a su herma no, David, en la gubernatura de Zacatecas.

Otro factor protagonista de este año fueron las movilizaciones: maestros, transportistas y agricultores encabezaron los bloqueos carreteros y tomas de espacios relevantes para presionar la respuesta a sus demandas y que, a pesar de conseguir algunas, sostuvieron las intenciones de continuar con protestas.

En medio de este panorama, la aprobación de la mandataria, de acuerdo con casas encuestadoras, cerró el año con alrededor de 70 por ciento, de los más altos entre mandatarios de todo el mundo.

En una valoración general, analistas consideran que este primer tramo del sexenio de la Presidenta sí resulta más adverso en comparación con sus antecesores, sobre todo por considerar que el hecho de que sea mujer ha sumado peso a los cuestionamientos y exigencias.