Emergencias aumentan 20% en diciembre

Durante la temporada decembrina, hospitales y servicios de emergencia registran un incremento del 20 por ciento en la atención de emergencias médicas, un repunte que año con año refleja los riesgos asociados a las celebraciones propias de este mes.

La mayoría de los incidentes está relacionada con accidentes dentro del hogar, como caídas, cortaduras y quemaduras derivadas de la manipulación de objetos calientes, velas y artículos pirotécnicos. De manera paralela, las intoxicaciones alimentarias presentan un aumento cercano al 10 por ciento durante este periodo.

El Dato: Hospitales MAC reiteró su compromiso con la atención oportuna y la prevención, e invitó a la población a mantener prácticas seguras dentro y fuera del hogar.

De acuerdo con Hospitales MAC, estos casos suelen originarse por una inadecuada preparación y conservación de los alimentos, así como por el consumo simultáneo de platillos abundantes con bebidas alcohólicas, lo que puede provocar malestar gastrointestinal, deshidratación u otros cuadros de mayor gravedad.

Este comportamiento no es aislado. Datos del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STConapra) señalan que diciembre se encuentra entre los meses con mayor incidencia de accidentes en el país, particularmente por quemaduras y accidentes domésticos que se incrementan con las reuniones familiares y el uso de pirotecnia, lo que subraya la importancia de reforzar las medidas preventivas.

“Las festividades deben disfrutarse, pero también requieren atención y responsabilidad. La mayoría de los accidentes que se presentan en esta temporada pueden prevenirse”, señaló la doctora Vania Fernanda Narváez, gerente médico corporativo de Urgencias y Quirófanos de Hospitales MAC.

“En medicina, el tiempo es oro; los primeros minutos en una emergencia pueden marcar la diferencia. Por eso insistimos en no minimizar síntomas y acudir de inmediato por atención médica”, añadió la especialista.

Ante cualquier emergencia, la especialista recomendó mantener la calma, comunicarse de inmediato con los servicios de urgencias y proporcionar información clara sobre la situación y la ubicación. Cuando la condición del paciente lo amerite, es fundamental trasladarlo sin demora al hospital más cercano.

“La prevención no sólo reduce accidentes; también permite identificar a tiempo signos clínicos que pueden agravarse rápidamente en esta temporada. Reconocer un cambio en el estado de salud y actuar de inmediato puede salvar vidas”, puntualizó Narváez.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene operativos de los servicios de Urgencias, Hospitalización y Atención Médica Continua para garantizar cobertura a derechohabientes durante los días festivos, informó la delegación estatal.

La atención hospitalaria funcionará de manera ininterrumpida en las unidades médicas. Las delegaciones del IMSS exhortaron a la población derechohabiente a utilizar responsablemente los servicios y acudir sólo cuando el padecimiento amerite valoración inmediata.

Además, aplica esquemas especiales de operación en distintas entidades del país. Esto significa que algunos servicios administrativos y consultas programadas se ven interrumpidos, mientras que las áreas prioritarias continúan funcionando para garantizar la atención médica.

Por quemaduras, el 85% de atenciones

› Por Claudia Arellano

LA TEMPORADA decembrina es uno de los periodos con mayor incremento en lesiones por quemaduras en México, especialmente en niñas, niños y jóvenes. Ante ello, la Secretaría de Salud advirtió que hasta 85 por ciento de atenciones en urgencias son por este tipo de lesiones, principalmente por pirotecnia.

El especialista Luis Alfredo Reynoso Valverde, médico pediatra adscrito al Servicio de Urgencias del Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” (HGM), sostuvo que, ante una quemadura leve, la aplicación adecuada de los primeros auxilios puede evitar complicaciones.

73% de lesiones entre noviembre y enero se relacionan con pirotecnia

Detalló que el procedimiento consiste en retirar a la persona de la fuente de calor, irrigar la zona con agua corriente durante 20 minutos y evitar la aplicación de hielo o remedios caseros como aceite, pasta o shampoo. Posteriormente, la herida debe cubrirse únicamente con unas gasas, sin ejercer presión.

Agregó que cuando la lesión es profunda o afecta el rostro, las extremidades, los genitales o una zona extensa del cuerpo, es indispensable acudir de inmediato a un servicio de urgencias.

Tan sólo en los meses de noviembre, diciembre y enero, las quemaduras ocasionadas por pirotecnia representan 73 por ciento de los casos registrados, indicó la encargada de la titularidad del Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STConapra), Estrella Albarrán Suárez.

La funcionaria señaló que este tipo de lesiones son más graves debido al manejo inadecuado de cohetes o petardos que pueden provocar daños irreversibles, como la pérdida de extremidades. Detalló que 82 por ciento de las lesiones por pirotecnia se presentan en las manos, seguidas de daños en rostro y ojos. Incluso se han registrado casos en bebés menores de un año, lo que evidencia el nivel de riesgo derivado de la manipulación o cercanía con estos artefactos.

Después de la pirotecnia, la segunda causa de quemaduras en esta época es el fuego directo generado por fogatas, anafres o velas encendidas en espacios cerrados o concurridos. Estas lesiones se observan principalmente en manos y brazos de jóvenes y están vinculadas a reuniones familiares y celebraciones navideñas.

A esto se suman las quemaduras eléctricas provocadas por la sobrecarga de extensiones, luces decorativas defectuosas o la manipulación de instalaciones de alto voltaje sin el equipo adecuado.

Estrella Albarrán mencionó una serie de recomendaciones clave: evitar la manipulación de pirotecnia, mantener supervisión constante de niñas, niños y personas adultas mayores, no permitir su acceso a la cocina ni el manejo de fuego, aceite o material eléctrico y evitar el uso de remedios caseros, además de promover el uso responsable de luces y conexiones eléctricas.

Por ello, la Secretaría de Salud llamó a reforzar la prevención de quemaduras durante esta temporada y exhortó a madres, padres y personas cuidadoras a supervisar de manera permanente a niñas y niños, evitar que manipulen pirotecnia o encendedores, mantener veladoras alejadas de materiales inflamables y utilizar protectores en estufas y recipientes calientes.