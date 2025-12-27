Exigen disculpas por hijos de AMLO

El PAN exigió a la Presidenta Claudia Sheinbaum ofrecer una disculpa pública a la ciudadanía que aún tiene la esperanza de la transformación que ofreció AMLO y Morena, “pero en los hechos, sólo hay hipocresía, engaños y corrupción en la 4T”.

“Los hijos de López Obrador en el extranjero de compras, los hijos del expresidente en Japón, en Estados Unidos y derrochando el dinero que les ha dejado el huachicol fiscal y los contratos de sus empresas con gobiernos de Morena”, dijo el diputado federal y vocero del GPPAN, Federico Döring, dijo que la actividad pública de los hijos mayores de López Obrador ha sido muy polémica y cuestionada.

“No sabemos a qué se dedican estos personajes, no tienen oficio ni profesión comprobada, el único mérito económico que tienen es que son los hijos de un expresidente marcado por la corrupción”.

Héctor Téllez Hernández, diputado federal del PAN, apuntó que, por medio de un Punto de Acuerdo, solicitará a la Unidad de Inteligencia Financiera hacer una revisión de los ingresos de la familia de AMLO, en especial de sus hijos, “esa información es del dominio público, merecemos saber quién les deposita, quién les manda dinero y bajo qué concepto”.

La diputada local del PAN Laura Álvarez Soto arremetió en contra de las compras de José Ramón en Loro Piana y Hermès. “Disfrutando lo robado vimos a José Ramón López Beltrán. Él y su hermano Andy López son viajeros de lujo con el dinero robado de los impuestos de los mexicanos”.

Agregó que ellos dos, ponen de manifiesto la hipocresía de Morena de que nunca existió la austeridad, “sólo estaban en contra de la burguesía hasta alcanzarla y su papi, López Obrador, desde su rancho los protege y ampara de todo ese dinero mal habido”.

Los panistas indicaron que además de la Presidenta Sheinbaum, Morena tiene que hacer un deslinde de estas acciones.