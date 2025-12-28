Dan prisión preventiva a Jesús ‘N’, excolaborador de García Luna, por delincuencia organizada

Un juez federal dictó prisión preventiva oficiosa en contra de Jesús “N”, excolaborador del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), el imputado habría formado parte de un esquema de desvío de recursos públicos mediante la simulación de contratos de adquisición de servicios con una dependencia federal, entre los años 2013 y 2015, con el fin de canalizar el dinero a empresas vinculadas con otros exfuncionarios.

Jesús “N” fue detenido en Cuernavaca, Morelos, durante un operativo encabezado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en coordinación con fuerzas federales. Tras ser presentado ante un juez de control, el Ministerio Público formuló imputación y solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue concedida.

Durante la audiencia inicial, la defensa del acusado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que el juez difirió la resolución de su situación jurídica . Mientras tanto, se ordenó su internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México.

La FGR precisó que el proceso continuará conforme a derecho y recordó que, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia, el imputado será considerado inocente hasta que se emita una sentencia definitiva.

