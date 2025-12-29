Barrenador, sequía y economía pegan a carne mexicana; sube precio hasta 37%

Derivado del cierre comercial al ganado mexicano de parte de Estados Unidos (EU) debido a la plaga de gusano barrenador y otras adversidades para el sector, el precio de la carne en México ha crecido entre 21 y 37 por ciento durante el último año, una situación a pesar de la cual el sector productor nacional se manifiesta en desventaja por un crecimiento en la importación de carne proveniente de otros países, que termina por poner al sector en desventaja.

De acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), entre 2024 y 2025 se ha registrado un aumento del 37 por ciento en el precio de la carne del ganado gordo, al pasar de 54 a 74 pesos el precio promedio por kilo.

El Dato: Los Puntos de Verificación e Inspección Federal previenen y controlan el GBG, ya que son barreras que minimizan la dispersión de la plaga por la movilización de animales.

En cuanto al ganado flaco, el aumento fue de 26 por ciento. De carne en canal, 23 por ciento, mientras que cutout empacadora nacional, de 23 por ciento, y el cutout autoservicio, 21 por ciento.

TE RECOMENDAMOS: Abre carpeta por descarrilamiento CSP ordena atención personal a familias de víctimas

El cutout se refiere al promedio de cortes como bistec de diezmillo de res, espaldilla, carne molida, falda, filete, carne para asar, menudo, costilla y retazo, entre otros, y que son los que alcanzan el precio máximo: 221 pesos, el más alto desde el 2020.

El presidente del Grupo Consultor, Juan Carlos Anaya, explicó que esto no es consecuencia exclusiva del cierre comercial, sino también de otras adversidades como la sequía y un aumento al precio del ganado en la región, lo cual también es enfrentado por otros países.

221 pesos es el costo del kilo de carne para el consumidor. El máximo desde el 2020

“No es sólo de gusano barrenador; venimos de una sequía y aumento del precio del ganado. También en EU están con el menor inventario de rebaños desde 1951 y los precios de los bovinos y la carne, los más altos de la historia en los dos países. El gusano barrenador ha causado más costos a los engordadores de la zona del sureste para movilizar el ganado, donde se tiene 38 por ciento del ganado y surte a las engordas y plantas de proceso del centro del país. El mayor incremento en la cadena es lamentablemente para el consumidor”, dijo en entrevista.

Aunque el llamado que se hace es en protección de la producción nacional, se observa que el incremento en el precio de la carne también ha impactado al mercado estadounidense, aunque en menor medida, ya que sus subidas oscilan entre el uno y 19 por ciento.

La semana pasada, líderes del sector ganadero exigieron al Gobierno limitar la compra de bovinos a otros países, al acusar que muchos venden dentro del territorio mexicano a precio de remate, lo cual termina por ponerlos en una situación de desventaja.

Los datos del mercado indican que, en el último año, México ha incrementado hasta en 212 por ciento la compra de carne de bovino a Brasil, país que ya se consolida como el proveedor clave para el territorio al desplazar a otros mercados como EU, que cayó 15.8 por ciento.

Australia es otro país al que se le compra ganado y que tuvo un elevado incremento de 70.3 por ciento entre 2024 y 2025. En contraste, otro país que cayó fue Argentina, al que la adquisición de carne mermó en 10.5 por ciento.

Anaya Castellanos subrayó que las dificultades en alcanzar un precio justo para los productores nacionales no se encuentran únicamente en la “sobreimportación” que acusan, sino también en que el precio del ganado se ha incrementado de manera general en el mercado internacional, en donde, además, las cadenas comerciales son las que, de cierta forma, también inciden en la compra de carne desde el extranjero y a las que dicha práctica no les impacta.

“El precio del ganado ha subido y de la carne también. El problema real es que el mercado que atiende al consumidor, carnicerías, mercados y autoservicios, se llevan el mayor margen de ganancia y ellos señalan que importar de otros países no ha impactado en los precios. Lo que es correcto de la autoridad es poner cupos sin arancel a terceros países que no afecte a la cadena productiva”, opinó.

Los productores mexicanos pidieron al Gobierno limitar la compra a otros países y adquirir el que ellos han dejado de comercializar a causa del cierre comercial, al advertir que estas compras representan un desplazamiento que pone en riesgo a 750 mil productores.

Frente a este escenario, la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG) y la Organización de Porcicultores Mexicanos (Opormex) pusieron a disposición 420 mil cabezas de ganado para que se destinen a la industria de carne nacional y pidieron que se limite las imporataciones de carne a 70 mil toneladas anuales, únicamente con los países que tienen tratados comerciales con México.

En la presentación del Panorama del Sector Cárnico 2025, la directora general del Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne), Macarena Hernández, señaló que el cierre de las exportaciones de bovinos en pie —vigente desde noviembre de 2024— ha generado distorsiones en el mercado.

De acuerdo con datos de la Comecarne, México ha dejado de exportar 1.19 millones de animales, con una afectación estimada de mil 552 millones de dólares. En paralelo, los precios del ganado para carne registraron en octubre un incremento anual máximo de 15.4 por ciento.

Hernández informó que en 2026 dejará de operar el esquema de cero arancel para carne de res y cerdo dentro del Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic), el cual será sustituido por un sistema de cupos de importación.

Según la directiva, la medida podría limitar la disponibilidad de proteína importada en un contexto de alta demanda. El consumo nacional de carne de corte aumentó 4.2% este año y alcanzó 11.2 millones de toneladas.

Situación del Gusano barrenador en México ı Foto: Especial