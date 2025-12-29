CSP ordena atención personal a familias de víctimas

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación para esclarecer las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec ocurrido este domingo en las inmediaciones de Nizanda, municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, accidente que dejó un saldo preliminar de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, de acuerdo con la Secretaría de Marina (Semar).

El siniestro se registró sobre la Línea Z, en la ruta Salina Cruz–Coatzacoalcos, cuando la locomotora principal del convoy se descarriló por causas que aún son materia de investigación. Según la información oficial, en el tren viajaban 250 personas: 241 pasajeros y nueve de la tripulación, a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

El Dato: La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, se comunicó con su homólogo de Oaxaca con el objetivo “de coordinarnos y ofrecer el apoyo necesario ante el accidente del tren”.

En su comunicación, la Semar confirmó que, del total de personas a bordo, 139 se encuentran fuera de peligro, mientras que 98 resultaron lesionadas, cinco de gravedad. De éstas últimas, 36 permanecen hospitalizadas bajo observación médica, mientras que el resto presenta heridas que no ponen en riesgo su vida.

Además, la dependencia lamentó el fallecimiento de 13 personas y expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, al tiempo que reiteró su compromiso de actuar con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, además de brindar atención médica, apoyo logístico y acompañamiento a las personas afectadas por el accidente ferroviario.

Para atender la emergencia, las autoridades desplegaron un amplio operativo de rescate y auxilio. La Secretaría de Marina informó que en las labores participaron 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico, en coordinación con autoridades estatales, municipales y cuerpos de emergencia.

Descarrilamiento del Tren Interoceánico a la altura de Nizanda, Oaxaca, ayer. ı Foto: Especial

De manera previa, la Semar reportó que al menos 20 personas fueron trasladadas de inmediato a hospitales de la región para recibir atención médica especializada. En las labores iniciales de rescate se movilizaron cinco ambulancias terrestres, una aérea y alrededor de 40 elementos de sanidad naval, ante la complejidad del terreno y la magnitud del accidente.

En este contexto, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que las personas heridas fueron atendidas en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Matías Romero y Salina Cruz, así como en unidades de IMSS-Bienestar ubicadas en Juchitán e Ixtepec, donde se activaron protocolos de emergencia.

La mandataria instruyó al secretario de Marina y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob) a trasladarse a la zona del siniestro para brindar atención directa y acompañamiento personal a las familias de las víctimas, junto con los delegados del IMSS e IMSS-Bienestar en la entidad.

También indicó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, será la encargada de coordinar las labores interinstitucionales y agradeció el respaldo del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, y a su equipo por la atención y colaboración en esta emergencia.

Asimismo, aseguró que el Gobierno de México continuará informando conforme se tengan actualizaciones oficiales y giró la instrucción a Zoé Robledo, director general del IMSS, para reforzar la atención a las personas afectadas. El funcionario detalló que se activaron los protocolos de emergencia y contingencia en las unidades médicas de la región.

“Derivado del evento ferroviario ocurrido en el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, informamos que @Tu_IMSS activó de manera inmediata sus protocolos de emergencia y contingencia en sus unidades de la región para la posible atención y recepción de pacientes. Nos mantendremos en alerta permanente y en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno”, señaló Robledo Aburto a través de redes sociales.

Las autoridades detallaron que algunas de las personas lesionadas cayeron a un talud de aproximadamente siete metros de altura tras el descarrilamiento, por lo que las maniobras de auxilio se realizaron con especial cuidado para garantizar su seguridad y evitar mayores riesgos durante las tareas de rescate.

Por su parte, la FGR informó que agentes del Ministerio Público federal, personal pericial y elementos de la Agencia de Investigación Criminal realizan las diligencias correspondientes en el lugar del accidente, con el objetivo de determinar las causas del descarrilamiento y deslindar responsabilidades conforme a la ley.

En paralelo, la Marina mantiene coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, para establecer el origen de los hechos, evaluar las condiciones de la vía y definir las acciones necesarias para la recuperación de la operatividad del tramo afectado.

Las autoridades señalaron que desde el primer momento se brindó atención a los usuarios del tren y se mantiene el levantamiento de información técnica y operativa, priorizando en todo momento la seguridad de las personas, la infraestructura ferroviaria y el entorno.

Durante la tarde del domingo, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que tras el evento ferroviario, se instaló de manera inmediata un módulo operativo de atención a la emergencia, en coordinación con el gobierno estatal, el ayuntamiento y autoridades federales, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la población.

En el operativo participan dependencias de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Segob, Guardia Nacional (GN), Secretaría de la Defensa Nacional (Denfensa), Semar, Protección Civil estatal, cuerpos policiales, bomberos, servicios de salud, unidades de emergencia e IMSS-Bienestar.