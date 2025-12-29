Gobierno apoyará con 30 mil pesos a familias y víctimas de descarrilamiento de tren Interoceánico: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió este lunes a los hospitales del estado de Oaxaca donde son atendidas las personas lesionadas tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros del Corredor Interoceánico, ocurrido el domingo pasado entre las localidades de Nizanda y Chivela.
Asu llegada al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz, la mandataria federal informó que el Gobierno de México brindará un apoyo económico inicial de 30 mil pesos a las familias de las personas afectadas, además de cubrir los gastos funerarios de las 13 fallecidas.
“Es un apoyo inmediato, además de los gastos de traslado y todo el apoyo que requieran los familiares. Se va a apoyar con todo lo que se requiera, a todas las familias”, afirmó.
En entrevista con medios, comentó que la gravedad de las lesiones varía y que algunas víctimas requerirán intervención quirúrgica. Aunque no precisó una cifra, indicó que varios pacientes fueron trasladados a la capital oaxaqueña y añadió que, de ser necesario, algunos podrían ser trasladados a la Ciudad de México.
Más temprano, tras arribar a la entidad, Sheinbaum visitó la Clínica Hospital del ISSSTE en Tehuantepec y otro del IMSS-Bienestar en Salina Cruz.
Por separado, el secretario de Gobierno de Oaxaca, José de Jesús Romero López afirmó que ha habido “una gran coordinación” con la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender a las víctimas directas e indirectas.
Gobernación comparte listado de personas hospitalizadas
Al corte de las 13:45 horas, la Secretaría de Gobernación informó que 34 personas que permanecen internadas en hospitales de la región del Istmo de Tehuantepec.
A través de la red social X, compartió un listado con los nombres y edades de cada una de las personas lesionadas en el accidente y que requirieron atención médica:
- Regina Torres Castro, 3 años
- Liam Sebastián Ríos García, 5 años
- Astrid Ximena Cruz, 9 años
- Ian Osvaldo López Hernández, 12 años
- María Fernanda Serrano Moreno, 13 años
- Melany Yuretzi Zaragoza Medina, 17 años
- Víctor Beltrán Ordoñez, 18 años
- Johana Osorio Castro, 19 años
- Karla Ortiz López, 19 años
- Alexia Cerqueda Mejía, 20 años
- Sergio Uriel Castillejos Cruz, 20 años
- Hugo Rivera Ríos, 21 años
- Diego Alejandro Castillejos Cruz, 22 años
- Alfonso Lara Pineda, 25 años
- Libertad Domínguez Rosales, 25 años
- Alexis Iglesias Temich, 29 años
- Jorge Alberto Gómez Hernández, 29 años
- Aldo Alan Zaragoza Ayala, 29 años
- Ariadna Hernández Hernández, 33 años
- Ilse Abigail Lizárraga Arias, 34 años
- Marlene Natali Reyes Ramírez, 34 años
- Flor del Carmen Temich Sinta, 47 años
- Claudia Cruz Alcántara, 47 años
- Ana Guadalupe Fabre Paragón, 48 años
- Gabriela Moreno Vázquez, 49 años
- Karla Mericia Leyva Castillejos, 53 años
- Ereida López Ordaz, 54 años
- Raúl Estrada Rodríguez, 54 años
- María del Carmen Chinas Reyes, 55 años
- Efrén Palacios Pacheco, 61 años
- Rolando Domínguez Ramírez, 61 años
- Luis Augusto Kat Canto, 70 años
- Agripina de la Cruz López, 70 años
- Hilda Alcántara Alvarado, 73 años
Aunque no precisó la ubicación exacta de cada víctima, el domingo difundió un primer listado que detalla que los heridos son atendidos en al menos cinco hospitales del IMSS,IMSS-Bienestar e ISSSTE en Juchitán, Salina Cruz, Ixtepec, Matías Romero y Tehuantepec.
La Secretaría de Gobernación recordó que se habilitó el número telefónico 55 2230 2106 al que pueden comunicarse familiares de las víctimas.
