Gobierno apoyará con 30 mil pesos a familias y víctimas de descarrilamiento de tren Interoceánico: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acudió este lunes a los hospitales del estado de Oaxaca donde son atendidas las personas lesionadas tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros del Corredor Interoceánico, ocurrido el domingo pasado entre las localidades de Nizanda y Chivela.

Asu llegada al Hospital General de Zona No. 2 del IMSS en Salina Cruz, la mandataria federal informó que el Gobierno de México brindará un apoyo económico inicial de 30 mil pesos a las familias de las personas afectadas, además de cubrir los gastos funerarios de las 13 fallecidas.

“Es un apoyo inmediato, además de los gastos de traslado y todo el apoyo que requieran los familiares. Se va a apoyar con todo lo que se requiera, a todas las familias”, afirmó.

En entrevista con medios, comentó que la gravedad de las lesiones varía y que algunas víctimas requerirán intervención quirúrgica. Aunque no precisó una cifra, indicó que varios pacientes fueron trasladados a la capital oaxaqueña y añadió que, de ser necesario, algunos podrían ser trasladados a la Ciudad de México .

Más temprano, tras arribar a la entidad, Sheinbaum visitó la Clínica Hospital del ISSSTE en Tehuantepec y otro del IMSS-Bienestar en Salina Cruz.

Por separado, el secretario de Gobierno de Oaxaca, José de Jesús Romero López afirmó que ha habido “una gran coordinación” con la Presidenta Claudia Sheinbaum para atender a las víctimas directas e indirectas.

Gobernación comparte listado de personas hospitalizadas

Al corte de las 13:45 horas, la Secretaría de Gobernación informó que 34 personas que permanecen internadas en hospitales de la región del Istmo de Tehuantepec.

A través de la red social X, compartió un listado con los nombres y edades de cada una de las personas lesionadas en el accidente y que requirieron atención médica:

Regina Torres Castro, 3 años

Liam Sebastián Ríos García, 5 años

Astrid Ximena Cruz, 9 años

Ian Osvaldo López Hernández, 12 años

María Fernanda Serrano Moreno, 13 años

Melany Yuretzi Zaragoza Medina, 17 años

Víctor Beltrán Ordoñez, 18 años

Johana Osorio Castro, 19 años

Karla Ortiz López, 19 años

Alexia Cerqueda Mejía, 20 años

Sergio Uriel Castillejos Cruz, 20 años

Hugo Rivera Ríos, 21 años

Diego Alejandro Castillejos Cruz, 22 años

Alfonso Lara Pineda, 25 años

Libertad Domínguez Rosales, 25 años

Alexis Iglesias Temich, 29 años

Jorge Alberto Gómez Hernández, 29 años

Aldo Alan Zaragoza Ayala, 29 años

Ariadna Hernández Hernández, 33 años

Ilse Abigail Lizárraga Arias, 34 años

Marlene Natali Reyes Ramírez, 34 años

Flor del Carmen Temich Sinta, 47 años

Claudia Cruz Alcántara, 47 años

Ana Guadalupe Fabre Paragón, 48 años

Gabriela Moreno Vázquez, 49 años

Karla Mericia Leyva Castillejos, 53 años

Ereida López Ordaz, 54 años

Raúl Estrada Rodríguez, 54 años

María del Carmen Chinas Reyes, 55 años

Efrén Palacios Pacheco, 61 años

Rolando Domínguez Ramírez, 61 años

Luis Augusto Kat Canto, 70 años

Agripina de la Cruz López, 70 años

Hilda Alcántara Alvarado, 73 años

Aunque no precisó la ubicación exacta de cada víctima, el domingo difundió un primer listado que detalla que los heridos son atendidos en al menos cinco hospitales del IMSS,IMSS-Bienestar e ISSSTE en Juchitán, Salina Cruz, Ixtepec, Matías Romero y Tehuantepec.

La Secretaría de Gobernación recordó que se habilitó el número telefónico 55 2230 2106 al que pueden comunicarse familiares de las víctimas.

Lista de personas hospitalizadas por el accidente del Tren Interoceánico.



Teléfono al que pueden comunicarse familiares de las víctimas:

☎️ 55 2230 2106

