Recuperan los cuerpos de los 13 fallecidos por accidente del Interoceánico, informa Marina

Descarrilamiento en el tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec

La Secretaría de Marina (Semar) informó que ya fueron recuperados los cuerpos de las 13 personas fallecidas a causa del descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido la tarde del domingo.

Lo anterior después de que la mañana de este lunes se informara que faltaba uno por ser localizado.

Asimismo, la Semar detalló que siguen 36 personas hospitalizadas, como lo informó a través de una tarjeta informativa.

“Continúan 36 personas hospitalizadas recibiendo atención médica especializada; de igual forma ya fueron recuperados los cuerpos de las 13 personas que lamentablemente perdieron la vida”, se lee en el comunicado.

La Semar reiteró sus condolencias a los familiares y seres queridos de las personas afectadas, y remarcó que sigue trabajando en favor de la atención a las víctimas.

“La Secretaría de Marina expresa sus más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de las personas afectadas y de quienes lamentablemente perdieron la vida, reiterando su solidaridad y acompañamiento en estos momentos”, concluyó.

Por la mañana, a través de un enlace en la Conferencia del Pueblo del Gobierno federal, el secretario de Marina, Raymundo Morales, informó que se habían localizado 12 de los 13 cuerpos de las personas fallecidas.

Asimismo, había informado que 44 personas se encontraban hospitalizadas en diferentes unidades médicas de Oaxaca.

En la misma conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal garantizaba atención al incidente a través de tres ejes: la atención a las víctimas, el esclarecimiento de los hechos y la garantía del correcto funcionamiento del Tren.

