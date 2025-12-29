Oposición exige investigación internacional y cárcel por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Senadores de oposición cerraron filas para exigir una investigación internacional independiente por el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, que dejó un saldo de 13 personas muertas y al menos 98 heridas, en lo que calificaron como una “negligencia criminal” derivada de la corrupción en la obra insignia del Gobierno Federal.

El senador Mario Vázquez Robles, del PAN, señaló que la tragedia no debe minimizarse como un simple accidente ferroviario.

“Hoy las advertencias se convirtieron en lápidas. Los audios donde los amigos de los hijos del poder se burlaban de que el tren se descarrilaría por el balasto de mala calidad ya no son solo evidencia de corrupción, son evidencia de un crimen”, declaró.

Vázquez responsabilizó directamente a lo que denominó “El Clan”, una presunta red de corrupción y tráfico de influencias que involucra a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y a su círculo cercano, entre ellos Amílcar Olán, quienes habrían estado relacionados con la adquisición de materiales defectuosos para la construcción de la vía férrea.

El panista presentó tres exigencias inmediatas: un peritaje internacional independiente para garantizar una investigación objetiva; acción penal de la Fiscalía General de la República (FGR) contra los proveedores del balasto defectuoso; y la suspensión total de operaciones de la Línea Z hasta garantizar la seguridad estructural de toda la vía ferroviaria.

Por su parte, Manuel Añorve Baños, vicecoordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República, responsabilizó al partido oficialista de una serie de tragedias por improvisación gubernamental.

“Cerramos el año y las ocurrencias de Morena siguen cobrando vidas. No son accidentes: son consecuencias de un gobierno que improvisa y no asume su responsabilidad” , expresó.

Añorve trazó un paralelismo entre el fracaso de la política de seguridad y el descarrilamiento ferroviario: “Primero el fracaso de ‘abrazos, no balazos’. Hoy, el descarrilamiento del Tren Interoceánico. La constante es la misma: negligencia, incapacidad y cero rendición de cuentas”, sentenció.

“Cuando no hay planeación ni supervisión, las tragedias se repiten. La improvisación también mata. ¡Basta de ocurrencias! ”, concluyó el vicecoordinador priista, quien demandó que el Gobierno Federal asuma su responsabilidad en los hechos.

