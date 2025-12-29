Vinculan a proceso a ‘El Betito’, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

Mario Alberto Cárdenas Medina, alias “El Betito”, identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, fundador del Cártel del Golfo, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con narcotráfico y posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), un juez de control consideró que existían datos de prueba suficientes para procesar a “El Betito” por delitos contra la salud con fines de comercio de clorhidrato de metanfetamina, así como por la posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Como medida cautelar, se impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que “El Betito” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social número 1 Norte, en Apodaca, Nuevo León, y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

TE RECOMENDAMOS: Suman 13 muertos Difunden nombres de fallecidos en descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca

Cárdenas Medina fue detenido el pasado 21 de diciembre en Monterrey, durante un operativo coordinado por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina y autoridades estatales.

También fueron vinculados a proceso Raúl “N”, identificado como compadre de “El Betito”, y Kevin “N”, presunto integrante de la misma red delictiva.

Mario "N" es uno de los tres detenidos el pasado 21 de diciembre en Monterrey. ı Foto: Especial

“El Betito” es señalado como hijo de Mario Cárdenas Guillén, alias “El M1”, y sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, uno de los principales líderes del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr