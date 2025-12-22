Arrestan a ‘El Betito’, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

Autoridades informaron sobre la detención de tres personas armadas y en posesión de presunta droga, entre ellas Mario Alberto “N”, alias “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo,.

La aprehensión se registró durante un operativo realizado la noche del domingo en el sur de Monterrey, Nuevo León

La captura fue resultado de labores de inteligencia del Grupo de Coordinación Metropolitana, que permitió ubicar una camioneta tipo pick up sospechosa en el estacionamiento de una plaza comercial sobre la avenida Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND) la captura se realizó la noche del domingo 21 de diciembre, en la avenida Lázaro Cárdenas, entre avenida Alfonso Reyesl colonia 39.

Al notar a los oficiales acercarse al vehículo, los ocupantes intentaron huir del sitio por una de las salidas hacia la mencionada arteria, sin embargo, fueron alcanzados y detenidos metros más adelante.

Además de Mario Alberto “N”, de 43 años, —quien ya había sido detenido anteriormente en el Estado de México—, fueron arrestados Raúl “N”, de 45 años, y Kevin Alberto, de 19 años.

