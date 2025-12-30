Velan y despiden a víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico

S — Este martes iniciaron los velatorios de las personas que fallecieron tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido el pasado 28 de diciembre en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. De acuerdo con información oficial, el accidente dejó 13 personas fallecidas y 98 lesionadas.

Entre las víctimas mortales se encuentra el periodista Israel Enrique Gallegos Soto, quien viajaba a bordo del tren al momento del siniestro. Gallegos Soto colaboraba con El Heraldo Radio y sus restos son velados en Matías Romero, Oaxaca, su lugar de origen. Su pareja, quien también viajaba en el convoy, permanece hospitalizada recibiendo atención médica.

Desde la tarde del lunes comenzó la entrega de los cuerpos a los familiares, luego de que concluyeran los procesos de identificación y los trámites periciales correspondientes. Autoridades estatales informaron que la entrega se realiza de manera paulatina, ya que algunas de las víctimas eran originarias de otras entidades del país.

Por otro lado, en San Pablo Salina Cruz, Oaxaca, se realizan los velatorios de María Concepción Cruz López y Bersain Cruz López, quienes también se encontraban entre los pasajeros del Tren Interoceánico. Los cuerpos fueron entregados a sus familiares y trasladados a su comunidad de origen para los servicios funerarios correspondientes.

Asimismo, en Villa Allende, municipio de Coatzacoalcos, Veracruz, familiares despidieron a Inés Alvarado, otra de las personas fallecidas en el accidente. Su cuerpo fue trasladado desde Oaxaca hasta Veracruz, donde se realizaron los servicios funerarios.

La Secretaría de Gobernación dio a conocer la lista oficial de las 13 personas fallecidas, entre las que se encuentran dos menores de edad, así como adultos originarios de distintas entidades del país. Las autoridades informaron que los cuerpos comenzaron a ser entregados conforme avanzaron los trámites periciales y ministeriales.

Las investigaciones sobre las causas del descarrilamiento continúan, mientras se mantiene la atención a las personas lesionadas y el acompañamiento institucional a las familias afectadas.

MSL