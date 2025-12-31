Resultados del Sorteo Magno 390 del 31 de diciembre de 2025 de Lotería Nacional.

El Sorteo Magno 390 de la Lotería Nacional de este 31 de diciembre de 2025 por el Fin de Año se juega por más de 236 millones de pesos en premios para los billetes ganadores.

Este sorteo se realiza para conmemorar algunas fechas importantes a nivel nacional durante el año y participan 60 mil “cachitos” para ganar alguno de los 12,956 premios que entrega.

El Sorteo Magno 390 de la Lotería Nacional se realiza este 31 de diciembre de 2025 por el Fin de Año. ı Foto: tomada de X: @lotenal.

Lista de Ganadores del Sorteo Magno 390

En La Razón de México te presentamos los números ganadores del Sorteo Magno 390 de hoy 31 de diciembre de 2025. Sin embargo; aún se debe esperar la publicación de resultados, mismos que se darán a conocer después de las 20:00 horas.

TE RECOMENDAMOS: Toma nota Así es como puedes conseguir empleo en el Banco del Bienestar este 2026

Para conocer la lista completa de números ganadores, así como los ganadores por terminación, aproximación y reintegros, puedes consultar el sitio web oficial de la Lotería Nacional o acudir a los puntos de venta autorizados.

¿Cómo jugar con el Sorteo Magno?

En el Sorteo Magno se celebra en algunas ocasiones especiales durante el año y participan 60,000 números (billetes) que van del 00001 al 60,000.

Generalmente se lleva a cabo en 3 Series y ofrece más de 236 millones de pesos repartidos en 12,956 premios.

El Sorteo Magno por el Día de las Madres se divide en 3 series y los de septiembre y del 31 de diciembre se dividen en 4 series.

El boleto del sorteo es muy importante, ya que es el comprobante oficial para cobrar que se ganó el premio en caso de que resulte ganador. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Con el Sorteo Magno 1 de cada 5 tiene oportunidad de ganar.

El sorteo contempla cuatro tipos de premios:

Premios directos

Premios por aproximación

Premios por terminación

Reintegros

Los sorteos de la Lotería Nacional se transmiten todos los días por los canales oficiales de YouTube. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Los Premios directos son los números que se cantan durante la celebración del sorteo y se entregan 760. En el Sorteo Magno 30 de septiembre se entregan 763 premios directos.

Los Premios por aproximación se entregan en total 198.

Los Premios por Terminación que se entregan son 604.

Y los Reintegros son los números que terminan con el mismo número del premio mayor, con excepción de los boletos ya premiados y los cachitos del mismo signo del premio mayor.

Quienes adquieran las 4 series del Sorteo Magno del 31 de diciembre, tienen la oportunidad de ganar el premio mayor de 104 millones de pesos, cerrando el año con la ilusión de un gran premio.

Puedes conocer más sobre cómo se juega el Sorteo Magno en el enlace.

¿Cómo cobrar un premio?

Cualquier premio, sin importar el monto, se podrá cobrar en las oficinas de Lotería Nacional, ubicadas en Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030, Ciudad de México , a partir del día siguiente a la celebración del sorteo.

Cabe señalar que para cobrar un premio se tiene una tolerancia de 60 días naturales. Para poder cobrar es importante presentar y entregar los boletos que contienen las combinaciones ganadoras.

También se pueden cobrar premios por las aplicaciones móviles, con una cuenta verificada y cuentas de banco dadas de alta.

Acude a cobrar los premios de la Lotería nacional en la siguiente dirección: Av. de la República 115, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030. ı Foto: tomada de X: @lotenal

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.