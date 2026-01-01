Embajador Ronald Johnson destaca ‘avances significativos’ por cooperación entre México y EU

En la imagen, la Presidenta Claudia Sheinbaum y el embajador de EU en México, Ronald Johnson.

México y Estados Unidos enfrentan retos que se prevén atajar en 2026, señaló el embajador Ronald Johnson al enlistar algunos de los “avances significativos” en materia de seguridad, hídrica y migratoria producto de la cooperación binacional.

En un breve mensaje con motivo de año nuevo, el diplomático se refirió al retraso de México en la entrega de agua a Estados Unidos, al afirmar que hay “avances en la cooperación hídrica” luego de que ambos países llegaron a un acuerdo para liquidar el déficit acumulado del ciclo anterior.

Recordó, también, la firma de un acuerdo el 15 de diciembre de 2025 para lograr una “solución de largo plazo” al derrame de aguas residuales que afectan las playas de Tijuana y San Diego, a través de un esquema de saneamiento fronterizo que contempla la construcción de la nueva planta de tratamiento.

Señaló, también el combate al tráfico de drogas y armas a través de la frontera compartida, sobre la que, dijo, es “más segura” por los niveles “históricamente bajos” en la migración irregular.

“Si bien aún enfrentamos retos, hemos logrado avances significativos y, trabajando juntos, alcanzaremos aún más en el año que comienza”, afirmó en la red social X.

