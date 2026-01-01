Entra en vigor aumento del 13% al salario mínimo en 2026

Este 1 de enero de 2026 entró en vigor el aumento de 13 por ciento al salario mínimo, concretado por el Gobierno de México en acuerdo con el sector obrero y empresarial.

A partir de este jueves, el salario mínimo general pasará de 278.80 pesos a 315.04 pesos diarios, es decir, 9 mil 582.47 pesos mensuales.

En la Zona Libre de la Frontera Norte el incremento es del 5 por ciento, pasando de 419.88 pesos a 440.87 pesos diarios, lo que representa 13 mil 409.80 pesos mensuales.

Con estos incrementos, el salario mínimo recuperó 154.2 por ciento de su poder adquisitivo dese el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador y en el actual, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En términos reales, se trata del nivel más alto que se ha tenido en registro del salario, desde el año de 1980, y en el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte el monto se mantiene por arriba del máximo histórico que se alcanzó en 1976.

Con el monto aprobado para este año 2026, se alcanzarán a cubrir 2 canastas básicas. Sheinbaum ha establecido como uno de los objetivos de su Gobierno que el salario mínimo alcance para poder adquirir 2.5 canastas básicas.

El aumento al salario mínimo por encima de la inflación es uno de los 100 compromisos que hizo al inicio de su administración la Presidenta de la República.

