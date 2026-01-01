FIP ubica a México entre países peligrosos para periodistas; reporta tres asesinatos

México se ubicada como uno de los países considerados peligrosos para el ejercicio del periodismo debido al número de comunicadores asesinatos durante 2025, según la Federación Internacional de Periodistas (FIP).

En su informe presentado este 1 de enero, expone que fueron asesinados 128 periodistas en todo el mundo durante 2025. Al menos 11 homicidios se registraron en el continente americano. Tres ocurrieron en México , aunque Perú encabeza la lista con cuatro.

No obstante, el informe internacional muestra que la emergencia mayor se vive en Medio Oriente, con 56 periodistas asesinados en Palestina; 13 en Yemen y otros en países como Ucrania, Sudán, India, Perú, Filipinas y Pakistán.

“Han perdido tres periodistas cada uno. Estas cifras ponen de relieve la concentración de los peligros en las zonas de conflicto y subrayan la necesidad de reforzar la protección de quienes ejercen el periodismo y de llevar ante la justicia a quienes asesinan a periodistas”, señala el informe.

La cifra de ataques contra la prensa mexicana reconocida por la FIP es menor a la de la organización Artículo19, que durante el primer tramo del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contabilizó siete comunicadores ultimados, superior a los 5 y 4 homicidios cometidos en 2023 y 2024, respectivamente.

