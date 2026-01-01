Muere una persona más por accidente del Tren Interoceánico; suman 14 los decesos

Una mujer de la tercera edad fue quien murió

Aumentó a 14 el número de fallecidos por el accidente del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, luego de que se confirmara la muerte de una de las personas de la tercera edad que había permanecido hospitalizada tras presentar fracturas graves en diversas partes del cuerpo.

"La Secretaría de Marina lamenta profundamente el fallecimiento de una mujer de 73 años, ocurrido este 1 de enero, quien se encontraba recibiendo atención médica como consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico registrado en días pasados", informó la Secretaría de Marina en redes sociales.

“Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos. Nos mantenemos en coordinación con las autoridades competentes para la atención integral”, agregó.

El accidente que el domingo pasado se registró en las inmediaciones Nizanda, Oaxaca.

La persona que murió hoy respondía al nombre de Hilda Alcántara Alvarado, de 73 años, abuela de Elena Solorza, la menor de seis años que también perdió la vida en el siniestro ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca.

La mujer murió a las 10:35 horas en el Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar, tras permanecer varios días en terapia intensiva.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) confirmó el deceso mediante un comunicado en el que expresó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Hilda Alcántara, de 73 años, ocurrido el día de hoy a las 10:35 horas, de acuerdo con la información recibida del IMSS Bienestar”.

Alcántara Alvarado fue una de las personas lesionadas en el descarrilamiento del domingo pasado.

Tras el accidente, fue ingresada inicialmente en la clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE y posteriormente trasladada a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar, donde recibió procedimientos quirúrgicos de urgencia.

La CEAV informó que mantuvo contacto directo con los familiares de la paciente durante su hospitalización y aseguró que continuará brindando acompañamiento en estos momentos difíciles.

“Nuestro compromiso es brindarles todo el respaldo necesario para que reciban una atención digna, humana y con perspectiva de derechos”, señaló la dependencia.

El organismo reiteró “nuestra solidaridad y apoyo a la familia de la señora Hilda Alcántara, así como a todas las personas afectadas por este lamentable suceso”.

Con este fallecimiento, el saldo mortal del descarrilamiento del Tren Interoceánico asciende a 14 personas.

