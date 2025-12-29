Difunden VIDEO del accidente del Tren Interoceánico que dejó al menos 13 muertos

En uno de los incidentes más lamentables de lo que va del año, a días de su término, un vagón de la Línea K del Tren Interoceánico se descarriló el domingo a la altura de Nizanda, Oaxaca, y dejó un saldo de al menos 13 personas fallecidas, y 98 lesionadas.

Inmediatamente, autoridades de los tres niveles de Gobierno acudieron al lugar de los hechos para atender a los afectados por este incidente. Asimismo, el Gobierno federal, a través de la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para conocer las causas de estos hechos.

Descarrilamiento del Tren Interoceánico a la altura de Nizanda, Oaxaca, ayer. ı Foto: Especial

La noticia causó conmoción en todo el país, especialmente después de que se dio a conocer que hubo personas fallecidas, inicialmente 13, aunque se prevé que el número aumente conforme se actualice la información.

En medio de la tragedia, se difundió un video en donde una persona que viajaba a bordo del tren, cuando se descarriló, contó cómo se vivió el lamentable incidente.

El VIDEO que narra la tragedia en el Tren Interoceánico.

A través de redes sociales, se difundió un video grabado por una persona que narró haber estado en el Tren Interoceánico en el momento en el que éste se descarriló.

📹En redes sociales, víctimas del accidente del Tren Interoceánico, difundieron videos e imágenes de como se veía el vagón por dentro, en el momento del descarrilamiento. Las víctimas clamaban por auxilio 🗣️#Oaxaca #TrenInteroceánico #Tren #Accidente pic.twitter.com/50lKOPWJ0m — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 29, 2025

La persona explicó que viajaba en el último vagón, por lo que no fue víctima del impacto, si bien percibió los momentos previos al mismo.

Así, en el video que grabó esta persona, se muestra cómo quedó el tren después del accidente. Se observa un vagón completamente volteado, mientras otros están al fondo de un barranco. Detalló que la caída de los vagones dejó gente atascada al fondo, a la que se intentaba rescatar.

Muchísima gente está ahí atorada. Son dos vagones [o] tres vagones. Estamos tratando de sacar gente Autor del video



Sin embargo, el detalle que más llamó la atención de la grabación es que esta persona cuenta que, momentos antes del descarrilamiento, se percibió que el tren viajaba a alta velocidad, por lo que sugirió que podría haberse quedado sin frenos.

📹Sobrevivientes del accidente del descarrilamiento del tren interoceánico en Oaxaca grabaron fuertes imágenes sobre el momento en que salieron de los vagones.

"Sentimos que el tren venía muy fuerte" dijo uno de los pasajeros que iban en el tren. #Oaxaca #TrenInteroceánico… pic.twitter.com/kf4K6rBhfv — La Razón de México (@LaRazon_mx) December 29, 2025

Sentimos que el tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos Autor del video



Finalmente, la persona que grabó el video explica que ni él ni su familia sufrieron daños mayores, a causa del lugar en donde viajaban, pero que sí recibieron pequeños golpes.

Hasta el momento, es el único video que se conoce de estos hechos, aunque se han difundido otros materiales como fotos del incidente o, incluso, de pasajeros. Fue el caso del periodista Israel Gallegos, quien compartió una “selfie” de su viaje a bordo del tren. Lamentablemente, falleció ese día.

