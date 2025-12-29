Identifican a periodista oaxaqueño Israel Gallegos entre los fallecidos por accidente del Interoceánico

Identifican a Israel Gallegos, periodista, entre las víctimas mortales del accidente del Inteorceánico.

Uno de los 13 fallecidos por el descarrilamiento del Tren Interoceánico registrado el domingo fue identificado como el periodista Israel Gallegos Soto, director del canal de noticias Oaxaca Mundo News.

Así lo informó el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO), del cual Gallegos Soto era parte, a través de una esquela que publicó este lunes.

“Despedimos con profundo dolor a nuestro querido compañero y amigo el periodista Israel Gallegos Soto. [...] Descansa en paz, amigo y compañero. Siempre estarás con nosotros”, se lee en la tarjeta publicada por el Sindicato.

Israel Gallegos publicó una foto en redes donde anunció que viajaba en el Interurbano. ı Foto: Especial

Horas antes del accidente, que ocurrió al mediodía del domingo, el periodista publicó en sus redes sociales personales una fotografía de él junto con su esposa a bordo de un vagón del Tren Interoceánico. De acuerdo con reportes, iban de vacaciones de fin de año a Veracruz.

Asimismo, según medios locales, la esposa de Israel Gallegos fue encontrada con vida y permanece hospitalizada en el municipio de Matías Romero. Sin embargo, se desconoce la identidad de la mujer y cuál es su estado de salud actual.

Incluido Israel Gallegos, 13 personas fallecieron a causa del accidente del Tren Interoceánico, que ocurrió cuando la máquina de un tren de pasajeros se descarriló, mientras a bordo viajaban 250 personas: nueve de la tripulación y 241 pasajeros.

Inmediatamente, autoridades de los tres niveles de Gobierno acudieron al lugar de los hechos para brindar atención a las personas afectadas y coordinar el traslado a hospitales de quienes resultaron lesionados.

Posteriormente, se confirmó que al menos 13 personas fallecieron y otras 98 resultaron lesionadas.

A propósito, este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que desde el Gobierno federal se atiende el tema mediante tres ejes prioritarios: atención integral a las víctimas, el esclarecimiento “con mucho rigor” de los hechos y garantizar el óptimo funcionamiento del Tren.

Una persona comprometida y apasionada: así recuerdan a Israel Gallegos

La esquela publicada por el SINMCO, donde se anunció el fallecimiento del periodista Israel Gallegos, lo recuerda como una persona comprometida y apasionada con su trabajo, así como “un gran amigo”.

“Hoy nos duele su ausencia, pero nos queda el recuerdo de una persona comprometida con su trabajo, apasionada por la comunicación y, sobre todo, de un gran amigo. Israel fue un compañero solidario, siempre dispuesto a apoyar, a escuchar y a tender la mano”, escribió.

“Su voz, su entrega y su compañerismo seguirán vivos en cada recuerdo compartido y en el camino que ayudó a construir dentro de nuestro gremio. En este momento tan difícil, abrazamos con cariño a su esposa Karla, sus hijos, su madre, hermanos, familiares y seres queridos, deseándoles fortaleza y consuelo”, abundó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am