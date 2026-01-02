Aeropuertos de CDMX y Acapulco registran daños menores tras sismo de 6.5

Tras el sismo de magnitud preliminar 6.5 registrado la mañana de este 2 de enero de 2026, con epicentro en las inmediaciones de San Marcos, Guerrero, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que se activaron de inmediato los protocolos de revisión y verificación de infraestructura aeroportuaria y condiciones operativas en distintos aeropuertos del país.

De acuerdo con la nota informativa oficial de la AFAC, los reportes preliminares enviados por las comandancias aeroportuarias indican que no hubo afectaciones a las operaciones aéreas, aunque sí se registraron daños menores en acabados en algunos aeropuertos.

En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), específicamente en la Terminal 2, se reportaron vidrios rotos y caída de plafones. La autoridad precisó que estos daños fueron menores y no representaron riesgo para los usuarios, ni provocaron interrupciones en las operaciones de vuelos.

En tanto, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, la AFAC señaló que se detectaron daños menores en acabados del edificio terminal comercial, principalmente vidrios rotos, sin que ello afectara el funcionamiento del aeropuerto ni a los pasajeros.

Asimismo, se reportó la caída de un plafón en la Torre de Control, sin que se registraran personas lesionadas ni afectaciones al personal que labora en la instalación.

La autoridad aeronáutica subrayó que mantiene coordinación permanente con las autoridades aeroportuarias y dependencias competentes, a fin de dar seguimiento a la situación y verificar que se mantengan las condiciones de seguridad operacional en los aeropuertos del país.

Hasta el momento, la AFAC reiteró que las operaciones aéreas continúan con normalidad en los aeropuertos mencionados y que no se han reportado afectaciones adicionales derivadas del movimiento telúrico.

La dependencia federal indicó que continuará informando conforme avancen las evaluaciones y se cuente con reportes definitivos sobre el estado de la infraestructura aeroportuaria.

