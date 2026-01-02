Detienen en operativo a El Señor de la Silla en Culiacán

En una operación encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido en Culiacán, Sinaloa, Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario y/o El Señor de la Silla, identificado como segundo al mando de una célula criminal afín a la facción de los Beltrán Leyva.

Las acciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y derivaron de trabajos de investigación contra un grupo delictivo dedicado a la producción y tráfico de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína en el estado de Sinaloa.

El Dato: Durante el mismo operativo fueron detenidas otras tres personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público federal para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con información oficial, Inzunza Noriega es padre de Pedro Inzunza Coronel, alias Pichón, uno de los principales operadores del grupo criminal, quien fue neutralizado en noviembre pasado tras un enfrentamiento armado con personal de la Marina en la zona serrana de Choix, Sinaloa.

TE RECOMENDAMOS: Medida aplica a partir de este año Mexicanos ya pueden ser deportados por razones sanitarias

Como parte de las investigaciones posteriores, autoridades federales identificaron un inmueble en Culiacán vinculado a Sagitario. Con base en los datos de prueba recabados, un juez federal otorgó una orden de cateo que fue cumplimentada este día mediante un operativo coordinado entre la Semar, SSPC y la FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

Durante el cateo fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Pedro Inzunza Noriega, y se aseguraron armas de fuego, así como diversas cantidades de droga. Según las autoridades, las personas detenidas serán trasladadas vía aérea por personal de la Marina a la Ciudad de México, donde quedarán a disposición de la FEMDO, instancia que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Inzunza Noriega es identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como un operador de alto nivel del crimen organizado, ligado al Cártel de Sinaloa, particularmente a la facción de los Beltrán Leyva. Es conocido con los alias de El Sagitario, El Señor de la Silla y El 120.

De acuerdo con reportes periodísticos, Inzunza Noriega se consolidó como uno de los principales responsables de la producción y tráfico de drogas sintéticas, entre ellas fentanilo, además de cocaína, metanfetamina y heroína, con rutas que conectaban a México con Estados Unidos y otros países. Su papel no se limitaba a la logística, sino que también incluía la coordinación de redes financieras y de lavado de dinero.

En mayo de 2025, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos en su contra por narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo, acusaciones que lo colocaron entre los objetivos prioritarios de agencias de seguridad binacionales. En esas investigaciones también fue señalado su hijo, Pedro Inzunza Coronel, alias El Pichón, quien murió meses después durante un operativo en Sinaloa.

Pedro Inzunza Noriega fue detenido el 31 de diciembre de 2025 en Culiacán, Sinaloa, durante un operativo federal. Su captura es considerada como un importante golpe a la estructura operativa del Cártel de Sinaloa y de la facción de los Beltrán Leyva.