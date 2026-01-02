FGR extrae caja negra del Tren Interoceánico, tras accidente; habrá reparación integral, reitera

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que ya extrajo la caja negra de la máquina del Tren Interoceánico que se descarriló el domingo pasado, accidente que dejó al menos 14 personas muertas, y reiteró que habrá reparación integral del daño.

A través de un comunicado, la FGR informó las más recientes acciones que ha llevado a cabo en favor de la investigación por el accidente del pasado domingo y, en ese sentido, remarcó que ya se extrajo la información de la caja negra.

“Bajo la conducción del Ministerio Público Federal (MPF), peritos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con participación de la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria, llevaron a cabo la extracción de la información de la caja negra de la locomotora, la cual se encuentra resguardada en una bodega de indicios”, detalló la FGR en un comunicado.

En el mismo sentido, la FGR informó que se levantó más información sobre el accidente por medio de entrevistas, las cuales se anexaron a la carpeta de investigación.

“Como parte del proceso de entrevistas, personal de la Policía Federal Ministerial (PFM) hizo entrega de la comparecencia del Apoderado Legal de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en la cual se aportaron diversos indicios que se anexaron a la indagatoria”, abundó.

Asimismo, la FGR informó que localizó equipaje de las personas que viajaban a bordo de la máquina que se descarriló al momento del accidente, el cual será puesto a disposición de las víctimas para que realicen su reclamación.

La dependencia enfatizó que se garantizará la reparación integral del daño por estos hechos, y aseguró que avanzan las investigaciones.

“Todas las acciones y diligencias que lleva a cabo esta Fiscalía, con la colaboración institucional respectiva con autoridades federales y estatales, tienen como eje en todo momento garantizar la reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares, así como el fin de esclarecer los hechos ocurridos”, se lee en el comunicado.

