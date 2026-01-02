Muere víctima 14 de tragedia de Tren Interoceánico

El saldo de víctimas mortales del accidente ferroviario del Tren Interoceánico aumentó este jueves a 14 personas, con el fallecimiento de Hilda Alcántara Alvarado, de 73 años de edad, quien murió en el Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar tras permanecer varios días en terapia intensiva.

La mujer era abuela de la menor de seis años quien también perdió la vida en el descarrilamiento ocurrido el pasado 28 de diciembre.

El Dato: La FGR continúa las diligencias para esclarecer el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido en Oaxaca, como parte de la integración de la carpeta de investigación.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) confirmó el deceso mediante un comunicado en el que expresó: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de la señora Hilda Alcántara, de 73 años, ocurrido a las 10:35 horas, de acuerdo con la información recibida del IMSS Bienestar”.

Alcántara Alvarado fue una de las personas lesionadas en el descarrilamiento del domingo pasado. Tras el accidente, fue trasladada inicialmente a la clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE y, posteriormente, a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Regional de Alta Especialidad de IMSS Bienestar, donde recibió atención médica especializada y procedimientos quirúrgicos de urgencia.

Según informó el IMSS Bienestar, la paciente presentaba un cuadro clínico grave con politraumatismo severo, fracturas de miembros inferiores —fémur, tibia y peroné— y múltiples fracturas costales.

Los médicos especialistas realizaron un procedimiento quirúrgico para atender las fracturas con resultados satisfactorios. Sin embargo, a pesar del esfuerzo integral del equipo médico y del manejo intensivo, la paciente presentó una tromboembolia pulmonar que le causó la muerte la mañana del jueves.

La CEAV informó que mantuvo contacto directo con los familiares de la paciente durante su hospitalización y añadió que continuará brindando acompañamiento en estos momentos difíciles.

“Nuestro compromiso es brindarles todo el respaldo necesario para que reciban una atención digna, humana y con perspectiva de derechos. Reiteramos nuestra solidaridad y apoyo a la familia de la señora Hilda Alcántara, así como a todas las personas afectadas por este lamentable suceso”, señaló la dependencia.

En tanto, la Secretaría de Marina (Semar) expresó en sus redes sociales que “lamenta profundamente el fallecimiento de una mujer de 73 años, ocurrido este 1 de enero, quien se encontraba recibiendo atención médica como consecuencia del accidente del tren del Corredor Interoceánico registrado en días pasados. Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos. Nos mantenemos en coordinación con las autoridades competentes para la atención integral”.

“Nuestra solidaridad y apoyo a la familia de la señora Hilda Alcántara, así como a todas las personas afectadas por este lamentable suceso”, agregó.

SE RECUPERAN. En tanto, el IMSS Bienestar informó que dio de alta a dos pasajeros más que resultaron lesionados por el descarrilamiento del Tren Interoceánico. Uno de ellos era atendido en el Hospital General de Salina Cruz y otro, en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.

“En las últimas horas, gracias a su evolución favorable, un paciente del Hospital General #IMSSBienestar de Salina Cruz y otro del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso recibieron su alta médica.

“Ambos pacientes fueron dados de alta con los medicamentos necesarios para continuar su tratamiento y contarán con seguimiento puntual en consulta externa. Se les brindará atención en especialidades como medicina interna, psicología y aquellas que cada uno requiera”, detalló en sus redes sociales.

Añadió que actualmente cinco personas permanecen hospitalizadas tras el incidente registrado en el Tren Interoceánico, recibiendo atención médica especializada, dos en el Hospital General de Salina Cruz, igual número en el Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, y una más en el Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso.

“Por instrucciones de la Presidenta

@Claudiashein, las personas que continúan hospitalizadas reciben atención médica especializada y monitoreo constante por parte de nuestro equipo médico, y sus familias cuentan con acompañamiento permanente”, señaló.

Asimismo, añadió que también se realizó el traslado aéreo de un paciente del hospital de Tuxtepec al Regional de Alta Especialidad de Oaxaca para continuar con su tratamiento médico.

Por separado, el ISSSTE dio a conocer que cuatro personas continúan recibiendo atención médica en sus instalaciones: dos en el Hospital de Tehuantepec; una persona fue referida al Hospital Regional Presidente Benito Juárez, en Oaxaca, a petición de sus familiares, y uno más se encuentra en atención médica en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre.

Adicionalmente, el 30 de diciembre se recibió a un paciente proveniente del Hospital Naval de Salina Cruz, quien fue referido al Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza, en la Ciudad de México.