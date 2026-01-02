Freno de mano a los autos chocolate

Nos dicen que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum sigue perfilando medidas que la distinguen de su antecesor, después de que pusiera punto final al programa que impulsó Andrés Manuel López Obrador para regularizar los llamados autos chocolate, los vehículos usados que ingresaron al país desde EU, sin cumplir con los requisitos de importación. Según el decreto presidencial, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, la cancelación de este programa, vigente desde 2022, responde a que el Gobierno federal considera que ya se cumplió el objetivo de aquella medida, que era permitir que una parte de la población accediera a un patrimonio vehicular mediante la regularización de unidades. Ahora, nos explican, la Presidenta ha dicho que ya es momento de que la única vía para obtener autos del extranjero sea a través de los mecanismos legales que se establecen en el T-MEC.

