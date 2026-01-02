“Le hicimos justicia”, dice hermana de Ceci Monzón

ACTIVISTAS celebran la condena que se dio el miércoles en contra de los feminicidas de Cecilia Monzón.

“Le hemos hecho justicia a mi hermana”, expresó Helena Monzón, luego del resolutivo judicial que se dio el miércoles en el que se estableció una sentencia de 60 años de prisión contra Javier López Zavala, exsecretario de Gobierno de Puebla, como responsable de haber planeado el feminicidio de la activista Cecilia Monzón.

“Esto, desde luego, lo hago con mucho respeto a las miles de víctimas que hay en este país pendientes de justicia y que mi mensaje sería que se tiene que trabajar en este camino, con mucha responsabilidad respecto a lo que se ha hecho ahora y lo que debe hacerse en muchos otros casos.

El Dato: MÁS DE 300 personas y organismos exigieron en días previos, a través de un oficio, la pena máxima de 60 años de cárcel contra el autor intelectual del feminicidio.

“A mi madre fue la primera llamada, una madre que, como muchas en este país, ha esperado demasiado para llegar a este punto. ¿Qué ha dicho? ‘¡Gracias, hija, gracias!’”, expresó la hermana de la activista, quien acompañó el proceso como abogada del caso.

Otros dos acusados en el caso, por ser los autores materiales del feminicidio, recibieron también una condena de 60 años de prisión por parte del juez que llevó el proceso.

Además, los tres deberán pagar una multa de mil unidades de medida (UMAS), equivalentes a 113 mil pesos.

HELENA MONZÓN, al salir del tribunal de enjuiciamiento, el día 31. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

MADRE Y ABOGADA. El pasado 23 de diciembre, el expriista Javier López Zavala fue declarado culpable de haber planeado el feminicidio de Cecilia Monzón, abogada y madre del hijo del político, en un crimen ocurrido el 21 de mayo de 2022.

El sobrino del exfuncionario, Jair Mauricio Domínguez, y un sicario identificado con el nombre de Silvestre Vargas Ruiz, fueron declarados autores materiales del asesinato, después de un juicio que duró ocho meses.

La Fiscalía estableció que Jair fue el enlace operativo y que contrató a Silvestre, originario del estado de Veracruz, para ejecutar el feminicidio.

De acuerdo con la investigación, Jair y Silvestre tripulaban la motocicleta que persiguió a Cecilia Monzón hasta darle alcance en el cruce del Camino Real a Momoxpan y el Periférico Ecológico, para acribillarla a balazos, siguiendo instrucciones de López Zavala.

El político priista, quien fue candidato a la gubernatura de Puebla, fue detenido el 7 de junio de 2022, junto con Jair y Santiago “N”, este último identificado como su secretario particular y quien fue liberado en 2023 al no encontrarse pruebas de su implicación. Silvestre Vargas, quien permanecía prófugo, fue detenido el 30 de julio de 2022.

LA VÍCTIMA fue asesinada el 21 de mayo de 2022. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

El Tip: El 30 de abril de 2024, un juez condenó a Javier López Zavala a seis años de prisión por violencia familiar contra Cecilia Monzón, madre del hijo del político priista.

Los defensores del imputado interpusieron múltiples recursos legales para retrasar el procedimiento. Sin embargo, el Tribunal finalmente reconoció la responsabilidad de los acusados.

Cecilia Monzón tenía un hijo con Javier López Zavala y, antes del feminicidio, existía un proceso legal por violencia familiar en contra del exfuncionario, en el cual ya fue declarado culpable.

El asesinato de la abogada y activista Cecilia Monzón Pérez derivó en la aprobación de una reforma legislativa de gran impacto en México: la llamada “Ley Monzón”, que retira la patria potestad a los padres condenados por feminicidio en contra de la madre de sus hijos.