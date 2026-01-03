Experto ve “moderado” sismo de ayer, ante contexto regional

Decenas de personas salieron de sus casas luego de escuchar la alerta sísmica durante la mañana del viernes 03 de enero de 2026

Sismos como el ocurrido este 2 de enero, “no son inusuales en la costa de Guerrero”, ya que es una de las zonas con mayor actividad sísmica del país, y aunque el evento fue fuerte, podría clasificarse como “moderado” dentro del contexto regional, destacó el jefe de Análisis e Interpretación de Datos Sísmicos del Sistema Sismológico Nacional (SSN), Víctor Hugo Espíndola.

“El sismo ocurrió muy cerca del límite entre placas, por eso no es de extrañarse que periódicamente se registren movimientos de este tipo en la región de San Marcos”, explicó el especialista.

El Dato: Expertos señalaron que no hay forma de saber si el sismo registrado ayer es del tipo “precursor”, es decir, el preludio de un movimiento más fuerte por venir.

En entrevista para Al Mediodía con Solórzano, que se transmite en las redes sociales de La Razón, detalló que las aceleraciones del suelo fueron altas en la zona epicentral, lo que explica la fuerte percepción en municipios cercanos y en ciudades como Acapulco.

TE RECOMENDAMOS:

De acuerdo con el SSN, hasta el momento se han registrado más de mil réplicas, de las cuales nueve superaron la magnitud 4.0, siendo la mayor de 4.7, un comportamiento que el investigador calificó como normal tras un sismo de esta magnitud.

Espíndola añadió que el número elevado de réplicas también responde a la mayor sensibilidad de los instrumentos actuales, que permiten detectar sismos de menor magnitud que antes pasaban desapercibidos.

El especialista recordó que esta región ha sido escenario de sismos históricos relevantes, como el de 1957, conocido como el sismo del Ángel, que causó daños importantes en la Ciudad de México, y el de 1989, de magnitud 6.9, ambos originados en zonas cercanas al actual epicentro.

Espíndola subrayó que la poca profundidad del rompimiento, considerada superficial, influyó en que el movimiento se percibiera con mayor intensidad, aunque aclaró que esto no implica una mayor magnitud, sino una menor atenuación de la energía sísmica en la zona epicentral.

Respecto a la respuesta institucional, el investigador destacó que el sismo puso a prueba los protocolos de protección civil y los sistemas de alertamiento, como el operado por el CIRES, los cuales resultan efectivos cuando los epicentros se localizan a cierta distancia de la Ciudad de México.

“No podemos predecir los sismos, por eso es fundamental mantenernos atentos, seguir las recomendaciones de Protección Civil y tomar con seriedad los simulacros”, señaló, al insistir en la importancia de que la ciudadanía conozca qué hacer en casa, en el trabajo o en espacios públicos ante un movimiento telúrico.

Finalmente, el investigador explicó que la magnitud, la energía liberada y la ubicación del epicentro corresponden plenamente con los efectos registrados en Guerrero y otras regiones del país, reiterando que la actividad sísmica en esta zona es constante y seguirá siendo monitoreada por las instituciones científicas del país.

EXPLICA MECÁNICA. En un informe, el SSN reportó que el sismo de magnitud 6.5, el cual fue percibido en gran parte del territorio nacional, se originó por una falla inversa, un tipo de ruptura característico de las zonas de convergencia de placas tectónicas.

Esta interacción convierte al estado de Guerrero en una de las regiones sísmicamente más activas del país, ya que concentra alrededor del 25 por ciento de la sismicidad nacional, según datos del propio organismo.

Un mapa de intensidades estimadas, elaborado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, muestra que las aceleraciones máximas del suelo se concentraron principalmente en el estado de Guerrero, zona cercana al epicentro. Asimismo, estaciones sismológicas de banda ancha del SSN registraron con claridad el evento principal.

Especialistas recordaron que el sismo ocurre en un contexto de tensión permanente sobre la llamada Brecha de Guerrero, una región comprendida entre Acapulco y Petatlán, donde no se ha registrado un sismo de gran magnitud desde principios del siglo 20.

Entre 1899 y 1911 ocurrieron en esta zona cuatro terremotos con magnitudes entre 7.5 y 7.8, y han pasado más de 100 años desde el último evento de ese tipo.

Investigaciones nacionales e internacionales advierten que esta brecha mantiene una alta probabilidad de generar un sismo considerable en el futuro, debido a la acumulación de energía tectónica que no ha sido liberada completamente.

De más a menos ı Foto: Especial

Tras la euforia de fakes por temblor desmienten daños

› Por Claudia Arellano

La difusión de contenidos engañosos en redes sociales se disparó tras el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 con epicentro en San Marcos, Guerrero, lo que llevó a que las autoridades salieran a desmentir estos hechos.

Usuarios en plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok compartieron numerosos videos que aseguraron, mostraban daños graves en instalaciones hospitalarias y aeropuertos tras el movimiento telúrico. Entre ellos se viralizó material que sugería afectaciones severas en centros de salud y en terminales aéreas tanto de la Ciudad de México como de Acapulco.

El Tip: En redes se viralizó un video de nubes “aborregadas” antes del sismo; expertos dijeron que no tienen relación uno con otro.

Tras la publicación de fotografías y videos en los se observan grietas y cuarteaduras en diversas áreas del Hospital General La Raza y en la estación del Metro Chabacano luego del sismo que se sintió en la Ciudad de México, autoridades de ambas instituciones rechazaron que se trate de daños estructurales como alertan usuarios de redes sociales.

Sin embargo, estos clips no corresponden al momento del sismo, están fuera de contexto o han sido clasificados como falsos por verificadores de información, como InfodemiaMx, que señala que son en realidad material que no está confirmado como actual.

Frente a la rápida propagación de estas publicaciones, diversas autoridades oficiales han emitido aclaraciones: El IMSS informó que no se detectaron daños estructurales en sus hospitales tras el sismo, y que la operación de los servicios continúa con normalidad.

55 hospitales registraron daños menores tras el temblor

Tras el sismo, diversos medios y grupos en redes sociales comenzaron a difundir videos de presuntos daños en la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco, los cuales fueron negados y desmentidos por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

En una transmisión en vivo, la mandataria desmintió el video y precisó que el material data del sismo de 2021, además de que, tras el evento de este viernes, el aeropuerto se encuentra funcionando con normalidad. Concluyó su mensaje haciendo un llamado a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales.

En tanto, Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió daños en sus instalaciones en Acapulco, como la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios (RASP) y la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD), los cuales operan con normalidad después del movimiento telúrico.