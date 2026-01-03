Melate, Revancha y Revanchita tienen una bolsa acumulada que supera los 600 mdp

Lotería Nacional invita a la participación por la bolsa acumulada del sorteo de Melate, Revancha y Revanchita que se ubica en 619.5 millones de pesos. Es tu oportunidad de jugar y comenzar el 2026 para ser un afortunado ganador.

Con el monto de más de 600 millones de pesos que se juegan el próximo domingo 4 de enero, la bolsa se ubica dentro del top 10 de los históricos acumulados.

Participa en el sorteo Melate, Revancha y Revanchita No. 4157. Con 15 pesos juegas por un monto de 272.3 mdp del sorteo Melate, con 10 pesos más participas por la bolsa de la Revancha que está en 190.4 mdp y agrega 5 pesos para entrar a la Revanchita que tiene 156.8 mdp, lo que suma un total de 30 pesos que te dan la oportunidad de ser uno de los tantos ganadores de este sorteo electrónico.

Existen varias de formas de adquirir tu boleto: en los puntos de venta alrededor del país, en miloteria.mx y en la aplicación MiLotería. Recuerda que entre más juegas más oportunidades tienes de ganar.

Este sorteo continúa con la suma de históricos en bolsas acumuladas que generan la emoción de participar y ganar; es una excelente y atractiva oportunidad para llevarse un premio que cambia la vida, porque con Lotería Nacional, ganas tú, gana México.

