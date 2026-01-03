Temblor agita el Ángel e impresiona a millones en el centro de México 

El sismo de ayer 2 de enero de 2026 hizo recordar el temblor que derribó al Ángel de la Independencia hace 69 años, un movimiento de magnitud 7.8, con epicentro también en Guerrero, que provocó la caída del monumento más importante de la Ciudad de México (CDMX). Verlo destrozado al pie de la columna, sobre el Paseo de la Reforma, marcó la intensidad de aquel suceso.

Esta vez, la Victoria Alada que celebró el primer centenario del México independiente no sucumbió, pero sí se tambaleó por algunos minutos, un evento que registraron a través de sus celulares varias personas, quienes fueron sorprendidas por el fenómeno mientras paseaban por la gran glorieta y que, incluso, hizo pensar a muchos transeúntes que aquel suceso de la década de los 50 se repetiría.

La Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer al pedir el reporte de daños ocasionados por el sismo en Guerrero. ı Foto: Especial

El Dato: El SSN reportó que el temblor de este viernes se registró a las 7:58 horas con una magnitud de 6.5 con epicentro a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Las personas permanecieron expectantes de que algo extraordinario pudiera ocurrir con el Ángel que, no obstante, permaneció glorioso en su sitio.

Los edificios de la principal vía de la ciudad también impresionaron a los usuarios de internet, que destacaron cómo las albercas de las terrazas de algunos lujosos hoteles se desbordaban durante el movimiento telúrico.

Estas imágenes generaron la impresión de que había sido un sismo potente, aun cuando las autoridades capitalinas indicaran que no hubo daños importantes, a pesar de la impresión de los millones de espectadores en el lugar.

La hora en que la alerta sísmica sonó para advertir a la población también fue motivo de conversación y bromas en Internet; varios cibernautas bromearon que, así como se suele posponer el despertador del celular, muchos quisieron pedirle prórroga al sismo, pues tomó desprevenidos a quienes aún dormían.

68 segundos dio la alerta sísmica a los capitalinos para desalojar los inmuebles

Las imágenes que se compartieron del suceso en redes sociales dieron cuenta de un ejército en pijama, incluso en toalla, para quienes el temblor los agarró en pleno regaderazo.

Algunas personas compartieron con La Razón que, si bien fue un sismo intenso, la alerta sonó oportunamente, para darles al menos algunos segundos útiles para evacuar sus casas, poco antes de que el suelo comenzara a moverse; otros destacaron las manifestaciones de crisis nerviosas desde que sonó la alerta sísmica con un volumen estridente e incisivo.

Desde Acapulco, León Guevara, trabajador de servicios turísticos, contó que justo cuando salía a trabajar sintió “cómo vibraba el piso”.

Aunque el sismo pasó, y eso sería suficiente para continuar con sus labores, tuvo que quedarse en casa porque las actividades fueron suspendidas en medio de los cientos de réplicas que continuaron y se sintieron en la zona, particularmente en las zonas altas del puerto.

“Muchos turistas se asustaron y comenzaron a retirarse desde antes a sus lugares de origen”, contó León en Al mediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón.

habitantes de la CDMX ayer al desalojar sus hogares ante la alerta sísmica. ı Foto: Especial

A diferencia de la Ciudad de México, donde la normalidad se pudo retomar casi de inmediato, los guerrerenses permanecieron en guardia por varias horas, al estar cerca del epicentro, con la actividad sísmica persistente que dejó de sentirse ya entrada la tarde.

La Presidenta Claudia Sheinbaum no quedó exenta. La tierra debajo de Palacio Nacional comenzó a moverse durante su primera conferencia mañanera de 2026. “Uy, está temblando”, dijo al percatarse del suceso, mientras comenzaban a sonar las alertas simultáneamente en los equipos móviles de los periodistas.

La Jefa del Ejecutivo no perdió el temple, llamó a la calma y acompañó a las y los reporteros a través de la ruta de evacuación. Ya afuera, junto a todos los evacuados del salón de Tesorería, Sheinbaum aprovechó para llamar a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien le dio el parte preliminar de las zonas afectadas.

Después de algunos minutos, la Presidenta reanudó su audiencia con los medios de comunicación, en la que, por cierto, había anunciado que 2026 será el Año de Margarita Maza y que las mañaneras comenzarán a salir de la Ciudad de México.

La experiencia de Sheinbaum también la vivió la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, cuando se disponía a dar más detalles en un cuarto de crisis, junto a los funcionarios de seguridad y de protección civil estatal.

Salgado interrumpió el informe para anunciar que el movimiento telúrico continuaba, en una de las más de 800 réplicas que registró el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Turistas y habitantes de Acapulco, Guerrero, ayer durante el movimiento telúrico de 6.5 grados. ı Foto: Especial

“Está temblando. Está temblando. En estos momentos se percibe otro sismo. Hemos tenido ya 153 réplicas hasta este momento”, dijo la gobernadora.

Salgado llamó a la población a mantener la calma y aseguró que su gabinete estaría al tanto de la aplicación de todos los protocolos de seguridad y atención.

A pesar de que los sismos ya forman parte de la vida de nuestro país debido a la frecuencia en que se presentan y, en especial, de la Ciudad de México, donde las personas han desarrollado una cultura de prevención, un temblor no dejará de agitar el día a día de la gente en una de las capitales más ajetreadas del planeta.