Tras la euforia de fakes por temblor desmienten daños

Capitalinos salieron en pijama y con sus animales de compañía tras el sismo de 6.5 que se sintió poco antes de las ocho de la mañana el 2 de enero de 2026

La difusión de contenidos engañosos en redes sociales se disparó tras el sismo de magnitud 6.5 registrado la mañana de este viernes 2 de enero de 2026 con epicentro en San Marcos, Guerrero, lo que llevó a que las autoridades salieran a desmentir estos hechos.

Usuarios en plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok compartieron numerosos videos que aseguraron, mostraban daños graves en instalaciones hospitalarias y aeropuertos tras el movimiento telúrico. Entre ellos se viralizó material que sugería afectaciones severas en centros de salud y en terminales aéreas tanto de la Ciudad de México como de Acapulco.

El Tip: En redes se viralizó un video de nubes “aborregadas” antes del sismo; expertos dijeron que no tienen relación uno con otro.

Tras la publicación de fotografías y videos en los se observan grietas y cuarteaduras en diversas áreas del Hospital General La Raza y en la estación del Metro Chabacano luego del sismo que se sintió en la Ciudad de México, autoridades de ambas instituciones rechazaron que se trate de daños estructurales como alertan usuarios de redes sociales.

Sin embargo, estos clips no corresponden al momento del sismo, están fuera de contexto o han sido clasificados como falsos por verificadores de información, como InfodemiaMx, que señala que son en realidad material que no está confirmado como actual.

Frente a la rápida propagación de estas publicaciones, diversas autoridades oficiales han emitido aclaraciones: El IMSS informó que no se detectaron daños estructurales en sus hospitales tras el sismo, y que la operación de los servicios continúa con normalidad.

55 hospitales registraron daños menores tras el temblor

Tras el sismo, diversos medios y grupos en redes sociales comenzaron a difundir videos de presuntos daños en la torre de control del Aeropuerto Internacional de Acapulco, los cuales fueron negados y desmentidos por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

En una transmisión en vivo, la mandataria desmintió el video y precisó que el material data del sismo de 2021, además de que, tras el evento de este viernes, el aeropuerto se encuentra funcionando con normalidad. Concluyó su mensaje haciendo un llamado a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales.

En tanto, Petróleos Mexicanos (Pemex) desmintió daños en sus instalaciones en Acapulco, como la Residencia de Almacenamiento y Servicios Portuarios (RASP) y la Terminal de Almacenamiento y Despacho (TAD), los cuales operan con normalidad después del movimiento telúrico.