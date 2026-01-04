Iglesia católica llama a prudencia en el lenguaje ante crisis internacional

En medio de la tensión internacional tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la Arquidiócesis Primada de México instó a cuidar el lenguaje y las opiniones públicas para no agravar conflictos ni herir a comunidades vulnerables, informó el semanario Desde la Fe en su editorial dominical “Cuidar nuestras palabras y opiniones es cuidar la paz”.

El editorial subraya que las palabras tienen consecuencias reales, especialmente en contextos de alta tensión política y social. Señala que las expresiones impulsivas o agresivas pueden profundizar divisiones y generar miedo, mientras que un lenguaje prudente y responsable contribuye a la convivencia y al entendimiento.

En este sentido, la Iglesia recuerda que la información veraz y el discernimiento son esenciales. Invita a distinguir hechos de opiniones, verificar fuentes y evitar la difusión de rumores o narrativas parciales que puedan convertirse en instrumentos de violencia simbólica.

“El momento que vivimos, hacemos un llamado a cuidar la palabra para que, de esta manera, también cuidemos al prójimo. En el debate público, en los medios de comunicación y en las redes sociales, hagamos caer la tentación de reaccionar con ligereza, ironía o dureza”, señala.

El texto resalta que la paz no se construye mediante la imposición o la confrontación, sino reconociendo la dignidad de cada persona y actuando con responsabilidad ética. También enfatiza que los medios de comunicación y las redes sociales desempeñan un papel clave, por lo que su uso prudente puede contribuir a la estabilidad social en momentos críticos.

La editorial llega en un contexto de reacciones internacionales diversas por la detención de Maduro y su traslado a Estados Unidos, recordando que la calma, la prudencia y la reflexión son fundamentales para evitar que la tensión política se traduzca en conflictos adicionales.

Desde la Fe concluye que cuidar el lenguaje y las opiniones es una forma de cuidar la paz, tanto al interior de los países como en cuanto a las relaciones internacionales, por lo que, llama a la ciudadanía a ejercer responsabilidad y respeto en sus comunicaciones.

