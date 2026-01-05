Presentan víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico denuncia ante FGR

La denuncia fue presentada este lunes 5 de enero del 2026.

Abogados de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público.

Adrián Arellano, abogado del despacho Vega McGregor Arellano y representante legal de tres de las víctimas, informó que, de manera independiente a las indemnizaciones, también se presentaron denuncias contra las empresas Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools.

🚨⚖️ Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico van contra autoridades y empresas



Abogados de las víctimas presentaron una denuncia ante la FGR por lesiones, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, señalando irregularidades detectadas desde 2019,… pic.twitter.com/YKZxqafm5l — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 5, 2026

El litigante señaló que, con base en lo indicado por la Auditoría Superior de la Federación, existen irregularidades desde 2019 y hasta la última auditoría realizada en febrero de 2025.

TE RECOMENDAMOS: Propuesta en el Senado MC propone eliminar ISR a horas extra de trabajadores

Detalló que representa legalmente a Juan Manuel, Flor y Alexis Iglesias, una familia misionera originaria de Ciudad Juárez, quienes el día del accidente se dirigían a Oaxaca para llevar ayuda humanitaria. Ante los hechos, decidieron denunciar el delito de lesiones tanto contra autoridades como contra empresas contratistas.

En este sentido, Arellano reiteró que tiene conocimiento de las investigaciones que realizan las autoridades; sin embargo, afirmó que la intención de la denuncia es colaborar con las instancias correspondientes.

Aseguró que la familia no busca ningún beneficio económico y que la representación legal es totalmente gratuita, al tratarse de una causa legítima. Asimismo, hizo un llamado a abogados y despachos interesados en sumarse, a través de barras y colegios, para brindar asesoría jurídica a las víctimas.

Durante la conferencia, mediante una llamada telefónica desde Ciudad Juárez, Juan Manuel Iglesias, una de las víctimas, se enlazó vía telefónica y afirmó que el objetivo de la denuncia es llegar a los funcionarios que omitieron cumplir con su trabajo y que, presuntamente, cedieron ante la corrupción.

“Hoy el resultado de ello es que mi familia, mi esposa y mi hijo estamos lesionados”, señaló.

Finalmente, los abogados expresaron su confianza en que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, lleve a cabo la investigación conforme a derecho, además de convocar a otras víctimas a sumarse a la denuncia.

En tanto, los abogados confiaron en que la fiscal general de la república, Ernestiga Godoy lleve la investigación del caso conforme a la ley además llamó a que las demás víctimas se sumen a esta denuncia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR