No es necesaria denuncia, habrá reparación del daño, asegura Sheinbaum a víctimas del Interoceánico

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico que, aunque tienen derecho, no es necesario que acudan a presentar una denuncia, porque está asegurado que habrá una reparación integral del daño.

Para esta mañana, se prevé que familia de algunos de los lesionados y fallecidos, acudan a presentar una denuncia por los daños y exigir que se haga justicia y responsabilice a contratistas y servidores públicos involucrados.

Al respecto, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación desde que ocurrió el accidente la semana pasada; además, de que ya se llevan a cabo los peritajes para dar con la causa del descarrilamiento de los vagones y determinar las responsabilidades.

Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que, independientemente de esto, se cuentan con pólizas de seguro a partir de las cuales se les da un apoyo a las víctimas, a lo cual se suma el reparo integral que el Gobierno federal asumirá y de lo cual ya se le anunció a la fiscalía a las propias familias.

Además, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que se habrá de revisar quiénes son los que acuden a la presentación de la denuncia, porque insinuó que podría a deberse a que abogados se hayan acercado prometiendo obtener más recursos por el objeto de indemnización.

“No es necesario que se acerquen. Tienen el derecho de hacerlo, pero no es necesario que se acerquen a abogados. A veces, hay bufetes de abogados que se acercan a las víctimas y más y les ofrecen que van a tener más recursos y hay comisiones que se llevan los bufetes de abogados”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este lunes en Palacio Nacional, en conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum Pardo comentó que las víctimas y familias pueden acercarse a la Comisión Ejecutiva de Víctimas para recibir atención y subrayó que se entregará apoyos integrales.

Claudia Sheinbaum Pardo negó que hasta ahora se haya manifestado alguna inconformidad entre los afectados. Recordó que la instrucción fue que cada uno fuera acompañado por un servidor público.

En otro punto, Claudia Sheinbaum Pardo actualizó que hasta este lunes 11 heridos continúan hospitalizados.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR