Víctimas de accidente del Tren Interoceánico presentarán denuncia ante la FGR

Las víctimas del accidente del Tren Interoceánico ocurrido el domingo pasado anunciaron que presentarán una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de todas las personas involucradas en la construcción de la locomotora responsables de lo que, acusaron, fueron “graves fallas” que provocaron el siniestro.

A través de una invitación difundida a medios por la firma de abogados Vega McGregor Arellano, se anuncia que estas personas, quienes se denominan como “víctimas directas” del accidente, presentarán la denuncia el lunes a las 11:00 horas en la sede de la FGR en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Tren Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el 28 de diciembre. ı Foto: Especial

“Víctimas directas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, Línea Z, ocurrido el 28 de diciembre pasado, presentarán denuncia penal ante la Fiscalía General de la República en contra de diversas constructoras, contratistas y servidores públicos, presuntamente involucrados en los hechos que derivaron en dicho siniestro”, se lee en la invitación.

Los afectados, acompañados de su equipo legal, expondrán ante la autoridad ministerial las irregularidades detectadas, así como las graves fallas en la construcción, rehabilitación, supervisión y operación de la Línea Z Vega McGregor Arellano, firma de abogados



Las víctimas del accidente que dejó al menos 14 personas muertas darán un mensaje a medios antes de la presentación de la denuncia.

Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico alistan para este lunes una denuncia penal ante la FGR.



Acusarán a constructoras, contratistas y servidores públicos por presuntas irregularidades y fallas graves en la construcción, supervisión y operación del proyecto…

“Se ofrecerá un mensaje inicial a los medios de comunicación y se pondrá a disposición la información relacionada con la denuncia penal, así como las exigencias de las víctimas”, se lee en la invitación.

El viernes, la Fiscalía General de la República informó que estaba avanzando en las investigaciones por estos hechos, que ya había extraído la información de la caja negra de la locomotora accidentada y había recabado información fundamental con base en entrevistas.

Asimismo, enfatizó que estaba buscando mantener comunicación con las víctimas del siniestro, entre quienes incluyó no solo a los familiares de las víctimas mortales, sino también a quienes resultaron ilesos tras el descarrilamiento.

