Regreso a clases en preparatoria 2026: ¿Qué día vuelven a clase los alumnos?

Fechas del regreso a clases en 2026 en preparatorias.

¡Terminó la Navidad y terminaron las vacaciones! El fin de las fiestas decembrinas no solo es triste porque quitamos el arbolito y las luces, sino también porque terminan los periodos de descanso de los que gozan la mayoría de estudiantes. Así que es hora de volver a las aulas; te contamos cuándo regresan los estudiantes de preparatoria.

Los estudiantes de todos los niveles educativos gozan de vacaciones en diciembre, las cuales aprovechan para viajar, divertirse y desconectarse de las tareas y la rutina. Pero todo tiene su final y, terminado este periodo, toca volver a clases.

Aspecto del CCH Sur, uno de los bachilleratos de la UNAM. ı Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, recuerda que los estudiantes de preparatoria pueden volver en fechas distintas, debido a que algunos se rigen por el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, otros, por sus propias fechas. Esto sabemos.

¿Cuándo regresan a clases los estudiantes de preparatoria en 2026?

Las vacaciones de diciembre terminan entre enero y febrero, por lo que, quienes gozaron de este periodo de descanso, vuelven a clases en los próximos días. Algunos no esperaron a los Reyes Magos y volvieron a clases el 5 de enero, mientras que, otros, lo harán hasta el 12 de enero.

Éste es el desglose de fechas para el regreso a clases en 2026 de los estudiantes de preparatoria:

Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM : Regresaron a clases el 5 de enero

Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM : Regresan el martes 3 de febrero

CECyT del IPN : Regresan el martes 3 de febrero

DGETAyCM, BTED, DGETI y CETI : Regresan el lunes 9 de febrero

DGB : Regresan el miércoles 11 de febrero

Conalep : Regresan el lunes 16 de febrero

Colegio de Bachilleres: Regresan el lunes 23 de febrero

Otros subsistemas como Preparatoria Abierta, Prepa en Línea SEP y CECyTES tienen calendarios propios y se recomienda consultar directamente con esas instituciones para fechas exactas.

am