Regreso a clases en preparatoria 2026: ¿Qué día vuelven a clase los alumnos?

¡Terminó la Navidad y terminaron las vacaciones! El fin de las fiestas decembrinas no solo es triste porque quitamos el arbolito y las luces, sino también porque terminan los periodos de descanso de los que gozan la mayoría de estudiantes. Así que es hora de volver a las aulas; te contamos cuándo regresan los estudiantes de preparatoria.
Los estudiantes de todos los niveles educativos gozan de vacaciones en diciembre, las cuales aprovechan para viajar, divertirse y desconectarse de las tareas y la rutina. Pero todo tiene su final y, terminado este periodo, toca volver a clases.
Sin embargo, recuerda que los estudiantes de preparatoria pueden volver en fechas distintas, debido a que algunos se rigen por el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y, otros, por sus propias fechas. Esto sabemos.
¿Cuándo regresan a clases los estudiantes de preparatoria en 2026?
Las vacaciones de diciembre terminan entre enero y febrero, por lo que, quienes gozaron de este periodo de descanso, vuelven a clases en los próximos días. Algunos no esperaron a los Reyes Magos y volvieron a clases el 5 de enero, mientras que, otros, lo harán hasta el 12 de enero.
Éste es el desglose de fechas para el regreso a clases en 2026 de los estudiantes de preparatoria:
- Escuela Nacional Preparatoria (ENP) de la UNAM: Regresaron a clases el 5 de enero
- Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) de la UNAM: Regresan el martes 3 de febrero
- CECyT del IPN: Regresan el martes 3 de febrero
- DGETAyCM, BTED, DGETI y CETI: Regresan el lunes 9 de febrero
- DGB: Regresan el miércoles 11 de febrero
- Conalep: Regresan el lunes 16 de febrero
- Colegio de Bachilleres: Regresan el lunes 23 de febrero
Otros subsistemas como Preparatoria Abierta, Prepa en Línea SEP y CECyTES tienen calendarios propios y se recomienda consultar directamente con esas instituciones para fechas exactas.
