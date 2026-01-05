Sheinbaum responde a amagos de Trump: ‘En México manda el pueblo’

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció nuevamente en contra de los amagos de su homólogo estadounidense, Donald Trump, sobre “hacer algo con México” para combatir a los cárteles del narcotráfico, y dijo que, en nuestro país, “manda el pueblo”.

En el contexto de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro, el republicano insistió en su propuesta de enviar tropas a México para combatir al narcotráfico, postura que fue rechazada de manera categórica por la mandataria mexicana.

“Hay que hacer algo con México. México tiene que ponerse las pilas, porque las drogas están entrando a raudales por México, y vamos a tener que hacer algo”, declaró Trump en una entrevista.

Al inicio de su conferencia matutina, Sheinbaum ratificó el rechazo a la intervención en Venezuela y subrayó que la relación con el vecino del norte debe basarse en la colaboración, pero nunca en la intervención.

“En México manda el pueblo y somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación sí; subordinación, intervención no”, afirmó.

La presidenta destacó que México ha colaborado con Estados Unidos por razones humanitarias, particularmente para evitar que drogas como el fentanilo lleguen a los jóvenes de ambos países. Asimismo, recordó que en meses recientes se alcanzó un acuerdo bilateral para combatir al crimen organizado y el narcotráfico, basado en el respeto mutuo a la soberanía.

En este marco, señaló que los homicidios dolosos han disminuido en más de 30 por ciento en el país, aunque advirtió que parte de la violencia tiene su origen en el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos.

“Cuando hablamos de responsabilidad compartida, esta violencia tiene entre sus causas la entrada ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos, así como el grave problema del consumo de drogas en el país vecino”, sostuvo.

am