CSP: Intervención nunca ha traído democracia, bienestar ni estabilidad

En el contexto del ataque perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela y las intenciones de su mandatario, Donald Trump, de intervenir en otros países de la región, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que este tipo de acciones nunca han abonado a la democracia ni generado condiciones de estabilidad y bienestar.

La mandataria reiteró que la posición de México ante lo ocurrido el sábado es el rechazo y enfatizó que únicamente los pueblos pueden tomar la decisión sobre su futuro, por lo que “la soberanía y autodeterminación de los pueblos no son negociables” y deben ser respetados.

El dato: Sheinbaum subrayó que los homicidios dolosos han disminuido 30% y señaló que gran parte de la violencia que se genera tiene entre sus causas el tráfico de armas desde EU.

“La historia de América Latina es clara y contundente; la intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Sólo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno”, dijo.

Además, hizo hincapié en que la invasión no debe ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI. Comentó que el continente enfrenta desafíos nuevos, como la competencia global ante el desarrollo de Asia, situación frente a la que América debería avanzar con una visión basada en la cooperación.

Insistió en que cada país debe tener garantizado su derecho a decidir por sí mismo, sin presiones ni intervenciones; por esta razón enlistó cinco principios que, consideró, debería procurar la región.

El primero está relacionado con “el respeto pleno irrestricto a la soberanía”; segundo, la inversión en desarrollo en infraestructura, energía, transporte, educación, ciencia y tecnología.

El tercero es una integración económica regional organizada en cadenas productivas compartidas, con comercio equitativo. El cuarto es el bienestar social como eje central del desarrollo, el crecimiento económico, que no reduce desigualdades ni pobreza y, por último, el diálogo permanente entre países.

Ante los recientes amagos de Donald Trump sobre “hacer algo” contra el tráfico de drogas que ingresan a su país provenientes de México, la Presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que en la República “manda el pueblo” y resaltó que la estrategia aplicada ha llevado a una disminución de homicidios y la captura de varios criminales que le han sido extraditados a Estados Unidos.

En el marco de la intervención y la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el republicano insistió en su “propuesta” de enviar tropas a México para atacar al narcotráfico, lo cual ha sido rechazado por la mandataria mexicana.

Al arranque de su conferencia matutina, la jeja del Ejecutivo ratificó el rechazo a la intervención en Venezuela, pero también que la relación que se acepta con el vecino del norte es de colaboración, mas no de intervención.

“Es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación, sí; subordinación e intervención, no”, declaró la mandataria.

Además, mencionó que en las llamadas que han sostenido y en las que Trump le ha planteado que permita el ingreso de militares de su país a territorio mexicano, ya se le ha dicho que no. Así, subrayó que México ha colaborado con el país vecino por razones humanitarias, para evitar que drogas como el fentanilo lleguen a los jóvenes en México y en EU.

También recordó que, a lo largo de los últimos meses, se consiguió un acuerdo entre ambas naciones en materia del combate al crimen organizado y el narcotráfico, cuyos términos incluyen la colaboración y respeto mutuo a las soberanías.

Sobre las declaraciones del mandatario estadounidense, con las que insistió en que Sheinbaum tiene “miedo” a enfrentar al crimen organizado, ella insistió en que tales afirmaciones son una “forma de hablar del presidente Trump” y puso en duda que sea real la intención de intervenir en nuestro país.

Bajo este escenario, la jefa del Ejecutivo descartó ver riesgos para la soberanía nacional que motiven a que el expresidente Andrés Manuel López Obrador regrese a la esfera política, en el contexto de la intervención cometida por Estados Unidos a Venezuela y los amagos que ha hecho por hacer lo mismo en otros países de la región. Sin embargo, la mandataria comentó que esa decisión sólo corresponde a su antecesor.

Sheinbaum Pardo consideró que el mensaje que compartió el exmandatario en redes sociales para referirse a la intervención estadounidense fue un pronunciamiento contundente, debido a que lo ocurrido no fue un asunto menor.

“Es muy buen mensaje, muy contundente como siempre ha sido él. Y no es menor lo que ocurrió… Él hace un mensaje y ahí nuestro movimiento hay mucha unidad y, en este caso, cuando hablamos de la no intervención, una unidad muy amplia. Así debe ser.

“Hay quienes desde la derecha no están de acuerdo con esto, inclusive llaman a la intervención, como los viejos conservadores del siglo XIX, porque no tienen la fuerza suficiente en el país, no tiene el apoyo popular y creen que desde afuera lo van a tener, pero eso nunca ha sido cierto en México ni en ningún lugar”, comentó.

No puede imperar la ley del más fuerte: SCJN

Por Tania Gómez

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, llamó a respetar el marco jurídico internacional tras la incursión armada de Estados Unidos en Venezuela y afirmó que no puede tolerarse que la fuerza determine el destino de las naciones.

“No podemos permitir ni tolerar que sea la ley del más fuerte la que impere, que se imponga y que conduzca los destinos de nuestros países y del mundo entero”, declaró ante el pleno del tribunal.

El titular de la SCJN destacó la importancia de mantener la confianza en los instrumentos jurídicos internacionales como vía para resolver conflictos entre naciones. Además, convocó a utilizar estos mecanismos como herramientas para “construir una sociedad en paz, una sociedad de bienestar”.

El ministro también transmitió “la convicción de todas las ministras, de todos los ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la apuesta del marco jurídico que nos hemos dotado para resolver nuestras diferencias”.

Aguilar Ortiz llamó a la unidad nacional y deseó un feliz año a los mexicanos. “Los convoco a estar unidos, a estar atentos al devenir de nuestra patria, estamos decididos a construir un México mejor para todos y para todas”, expresó.

México ve golpe al multilateralismo y denuncia ineficiencia de la ONU

› Por Ángel Molina

El representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Héctor Vasconcelos, denunció violaciones a la Carta del organismo tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero, que culminó con la captura del exmandatario Nicolás Maduro. Por su parte, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, acusó que existe “negligencia” por parte del organismo internacional ante la situación en el país sudamericano.

“El Gobierno de México ha hecho explícita ya su posición de condena a la agresión militar del pasado 3 de enero, contra objetivos en el territorio de Venezuela, en clara violación del artículo segundo de la Carta de las Naciones Unidas. Estas acciones no deben permitirse, pues constituyen un severo golpe a la Carta de las Naciones Unidas y al multilateralismo”, sentenció Vasconcelos.

El Dato: El senador panista Mario Vázquez exigió la liberación inmediata de los presos políticos en Venezuela y se manifestó por una transición democrática en esa nación.

En su posicionamiento en el Consejo de Seguridad de la ONU, que sesionó este lunes convocado por Colombia para atender dicha crisis, el diplomático criticó dicho organismo se haya reunido hasta este lunes, y reiteró la posición de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien llamó a la ONU a hacer mucho más para solucionar este y otros conflictos.

“No podemos pasar por alto que esta sesión del consejo se haya celebrado hasta hoy, cuando lo que tenemos ante nosotros es una grave situación que pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales”, expuso.

Asimismo, criticó a quienes justifican la acción militar que el Gobierno de México calificó de “unilaterial” en días pasados: “Quienes justifican estos hechos niegan la historia independiente de América Latina y el Caribe. Cuando la paz internacional se ve amenazada, corresponde a este consejo asumir su responsabilidad y actuar, siempre en estricto apego al derecho internacional”.

Vasconcelos aseguró que la posición de México refrenda su disposición a apoyar cualquier esfuerzo de pacificación, diálogo y acompañamiento que promueva la paz en la zona.

“América Latina y el Caribe se han forjado como una zona de paz; colectivamente hemos recurrido durante décadas a los mecanismos políticos y jurídicos disponibles de solución de controversias. La violación actual de este frágil equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad.

“La retórica que apunta hacia un escalamiento o expansión de las acciones militares, incluidos otros países de nuestra región amenaza la estabilidad regional”, dijo el diplomático.

El representante de México ante la ONU, Héctor Vasconcelos, ayer. ı Foto: Especial

REAPARECE. Por su parte, el titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, denunció la “ineficiencia” de la ONU frente a las intervenciones y conflictos armados en distintas regiones del mundo, y llamó al organismo a hacer valer plenamente el derecho internacional, en particular ante la intervención de EU en Venezuela.

Al reaparecer tras una licencia médica de más de un mes para inaugurar la 37 Reunión de titulares de Embajadas y Consulados (REC) 2026, señaló que las intervenciones en Venezuela y los conflictos armados en Gaza, Ucrania y Sudán han erosionado el orden jurídico internacional y normalizado el uso de la fuerza en distintas regiones, poniendo en riesgo la paz y la seguridad internacionales.

Por ello, el canciller mexicano llamó a la ONU y a su Consejo de Seguridad a asumir plenamente su responsabilidad frente al escenario actual y actuar con mayor determinación para generar condiciones que permitan avanzar hacia una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional.

“La ONU sigue siendo nuestra principal estructura multilateral, es de la que mejor disponemos. Pero, infortunadamente, hoy se ha mostrado ineficiente al tratar de contener los abusos de las hegemonías. Apenas si logra alzar la voz para denunciar la cotidiana violación del derecho internacional”, expuso.

También criticó la falta de un frente común en la comunidad internacional, que en su lugar se mantiene dividida, lo que hoy “proyecta con más fuerza desconfianza que solidaridad”.

“Las sanciones a la Corte Penal Internacional aumentan, pero su capacidad de acción para la rendición de cuentas disminuye. Se han creado, pues, condiciones propicias para narrativas que solo miran hacia adentro y pretenden ignorar el entorno, lo cual favorece el surgimiento de actores y movimientos ultraconservadores”, dijo el secretario De la Fuente.

Subrayó que el caso de Venezuela no es la excepción, por lo que México exige el respeto al artículo 2 de la Carta de ONU, que establece los principios de soberanía, no intervención y solución pacífica de las controversias.

“Como lo ha señalado nuestra Presidenta, México reitera su disposición de apoyar cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar un escalamiento mayor”, afirmó.

Destacó que América Latina y el Caribe deben preservarse como una zona de paz, por lo que México seguirá privilegiando el diálogo y la negociación como el único camino legítimo y eficaz para resolver diferencias entre los Estados.

Respecto a la política exterior, dijo que el actual escenario multipolar exige una diplomacia “audaz y cautelosa a la vez, que favorezca ante todo y refuerce el respeto irrestricto a nuestra soberanía, y anticipe, en la medida de lo posible, las nuevas demandas internacionales que habremos de afrontar en el futuro inmediato”.



