Rosa Icela Rodríguez expone trabajo de la Secretaría de Gobernación ante embajadores y cónsules

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante la 37 Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expuso este martes ante embajadores y cónsules del país el trabajo desde el Palacio de Cobián para “garantizar la gobernabilidad del país”.

A través de la red social X, la encargada de la política interior agradeció al canciller Juan Ramón de la Fuente la invitación a la 37 Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados, donde reiteró la política de justicia social y respeto a los derechos humanos del Gobierno de México.

“Agradecemos al canciller Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, su invitación a la REC 2026, donde expusimos la labor que realizamos desde la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad del país, siempre con justicia social y respeto a los derechos humanos”, escribió Rodríguez Velázquez.

Agradecemos al canciller Juan Ramón de la Fuente, titular de la @SRE_mx, su invitación a la #REC2026, donde expusimos la labor que realizamos desde @SEGOB_mx para garantizar la gobernabilidad del país, siempre con justicia social y respeto a los derechos humanos. 🇲🇽 @Claudiashein… pic.twitter.com/YneoqX4svN — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) January 6, 2026

Por separado, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, coincidió con la secretaría de Gobernación en la postura oficial de “diálogo, justicia social y soberanía”.

También acompañaron a Rosa Icela Rodríguez la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el senador Alejandro Murat Hinojosa, de Morena.

Agradezco al Canciller Juan Ramón de la Fuente por la invitación a la Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026 en la @SRE_mx.



Estuvieron presentes la titular de @SEGOB_mx, @rosaicela_ y la Presidenta de @Mx_Diputados, @kenialopezr, coincidimos a favor de una postura… pic.twitter.com/6BiegwOELr — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) January 7, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr