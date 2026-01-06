Rosa Icela Rodríguez expone trabajo de la Secretaría de Gobernación ante embajadores y cónsules

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expuso este martes ante embajadores y cónsules del país el trabajo desde el Palacio de Cobián para “garantizar la gobernabilidad del país”.
A través de la red social X, la encargada de la política interior agradeció al canciller Juan Ramón de la Fuente la invitación a la 37 Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados, donde reiteró la política de justicia social y respeto a los derechos humanos del Gobierno de México.
“Agradecemos al canciller Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, su invitación a la REC 2026, donde expusimos la labor que realizamos desde la Secretaría de Gobernación para garantizar la gobernabilidad del país, siempre con justicia social y respeto a los derechos humanos”, escribió Rodríguez Velázquez.
Por separado, la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, coincidió con la secretaría de Gobernación en la postura oficial de “diálogo, justicia social y soberanía”.
También acompañaron a Rosa Icela Rodríguez la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, y el senador Alejandro Murat Hinojosa, de Morena.
cehr