SEP suspenden clases por casi 30 días durante 2026: Estos son los días sin clases

Luego de haber tenido un periodo extenso de vacaciones desde el 19 de diciembre del 2025, las y los estudiantes que estén inscritos en escuelas de la SEP deberán regresar a clases próximamente.

El periodo vacacional de la temporada invernal está por terminar, por lo que los estudiantes inscritos en la Secretaría de Educación Pública deberán regresar a clases el lunes 12 de enero del 2026.

De acuerdo con el Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP, los estudiantes deberán cumplir con un total de 185 días en el ciclo escolar en caso de estar inscritos en alguna de las escuelas públicas y privadas que estén incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

El ciclo escolar 2025- 2026 comenzará en el mes de agosto ı Foto: Especial

¿Cuáles son los 30 días sin clases de la SEP en 2026?

En el ciclo escolar 2025-2026 se tienen contemplados 29 días sin clases, por lo que los casi 30 días en los que la SEP suspenderá clases en las instituciones académicas no serán continuos.

Estos 29 días están compuestos por las suspensiones de labores docentes, consejo técnico escolar en sesión ordinaria, vacaciones y receso de clases, y todos estos se encuentran estipulados en el calendario escolar.

De los 29 días de suspensión de clases, seis corresponden a la suspensión de labores docentes en 2026:

Jueves primero de enero

Lunes 2 de febrero

Lunes 16 de marzo

Viernes primero de mayo

Martes cinco de mayo

Viernes 15 de mayo

Mientras que se tienen estipuladas ocho juntas de Consejo Técnico Escolar en sesión ordinaria, las cuáles seguirán dándose el último viernes del mes en casi todos los meses:

Viernes 30 de enero

Viernes 27 de febrero

Viernes 27 de marzo

Viernes 29 de mayo

Viernes 26 de junio

En cuanto a la suspensión de labores por registro de calificaciones, en el calendario escolar de la SEP se consideran dos ocasiones en 2026:

Viernes 13 de marzo

Viernes 3 de julio

Para el registro de comunicación de los resultados de evaluación solamente se tomarán dos periodos, y para este 2026 queda uno de cinco días:

Del 23 al 26 de marzo

Calendario Escolar SEP 2025-2026 ı Foto: Especial

En cuanto a vacaciones, se tiene contemplado un periodo vacacional de diez días, comenzando el lunes 30 de marzo y terminando el viernes 10 de abril.

La preinscripción a preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2026-2027 será del martes tres al viernes 13 de febrero del 2026, mientras que el fin de este nuevo ciclo escolar será el día 15 de julio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.