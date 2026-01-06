Tren Interoceánico: denuncian a los que no hicieron bien trabajos

Abogados de víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lesiones, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público, contra los funcionarios públicos que no supervisaron correctamente la construcción y rehabilitación del proyecto ferroviario.

En entrevista afuera de la dependencia, Adrián Arellano, del despacho Vega McGregor-Arellano, detalló que la querella incluye a las empresas contratistas que fueron omisas: Comsa Infraestructura, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, las cuales, dijo, fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por supuesta inexistencia de evidencia de que realizaron los trabajos para los cuales fueron contratadas.

El Dato: EL IMSS Bienestar informó por la tarde que un lesionado por el accidente fue dado de alta ayer del Hospital Aurelio Valdivieso en Oaxaca y se le atenderá en consulta externa.

Añadió que, con base en lo indicado por la ASF, existen irregularidades desde 2019 y hasta la última auditoría realizada en febrero de 2025.

“El delito de abuso de autoridad se señala de manera preliminar. Al final del día, la FGR podrá advertir si esta configuración se actualiza, derivado de que no existe una supervisión en los contratos, de que esos contratos se dieron sin advertir, efectivamente, todo este trabajo realizado, y porque la Auditoría Superior es muy clara, señala que no existe evidencia de los servicios contratados”, refirió.

Arellano precisó que, por ahora, la denuncia únicamente señala a las empresas antes mencionadas y no a alguna autoridad directamente, ya que, dijo, fue a partir de 2022 que la Secretaría de Marina tomó el control del sistema ferroviario, por lo que existe un tramo anterior a ese año que debe ser investigado.

El representante legal de las víctimas Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temích y Alexis Iglesias, una familia misionera originaria de Ciudad Juárez, quienes el día del accidente se dirigían a Oaxaca para llevar ayuda humanitaria, aseguró que sus representados no buscan beneficio económico y que la representación legal es totalmente gratuita, al tratarse de una causa legítima.

Asimismo, llamó a abogados y despachos interesados en sumarse, a través de barras y colegios, para brindar asesoría jurídica a las víctimas. También llamó a las autoridades a abrir una mesa de diálogo y cooperación para que la defensa de los afectados pueda participar de manera activa: “Que no nos vean como enemigos o como carroñeros de la justicia, sino como representantes de las víctimas”.

En llamada desde Ciudad Juárez, Juan Manuel Iglesias, uno de los demandantes, afirmó que el objetivo de la denuncia es llegar a los funcionarios que omitieron cumplir con su trabajo y que, presuntamente, cedieron ante la corrupción.

“Esta demanda es para llegar hasta las últimas consecuencias de aquellos colaboradores, aquellos gobiernos que no hicieron su trabajo. Más allá de la ayuda del Gobierno, el apoyo económico del Gobierno federal no queda ahí. Hay afectados que hoy no están en casa, hay familiares que esperaban pasar la Navidad y hoy no están”, agregó.

Respecto a las declaraciones del Gobierno, en el sentido de que no es necesaria una denuncia adicional debido a que el caso se investiga de oficio, señaló que no cuenta con los conocimientos ni los recursos para llevar el proceso por su cuenta, motivo por el cual decidió contratar a este grupo de abogados.

Querella no es necesaria; habrá reparación: Claudia

› Por Yulia Bonilla

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo a las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico que, aunque tienen derecho, no es necesario que presenten una denuncia, porque está asegurado que habrá una reparación integral del daño.

En conferencia, comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación desde que ocurrió el accidente y ya se llevan a cabo los peritajes para determinar la causa del descarrilamiento y las responsabilidades.

Subrayó que, independientemente de esto, se cuentan con pólizas de seguro a partir de las cuales se les da un apoyo a las víctimas, a lo cual se suma la reparación integral que el Gobierno federal asumirá y de lo cual ya se le anunció a las propias familias.

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México ı Foto: Cuartoscuro

10 heridos continuaban hospitalizados hasta ayer

Además, dijo que se revisará quiénes acuden a presentar la denuncia, porque insinuó que podría deberse a que abogados se hayan acercado prometiendo obtener más recursos por la indemnización.

“No es necesario que se acerquen (a abogados), tienen el derecho de hacerlo, pero no es necesario. A veces, hay bufetes de abogados que se acercan a las víctimas y más y les ofrecen que van a tener más recursos y hay comisiones que se llevan los bufetes de abogados”, dijo.

Comentó que las víctimas y familias pueden acercarse a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para recibir atención y subrayó que se entregará apoyos integrales. Negó que hasta ahora se haya manifestado alguna inconformidad entre los afectados. Recordó que la instrucción fue que cada uno fuera acompañado por un servidor público.