Claudia Sheinbaum se reúne con embajadores y cónsules; abordan planes para 2026

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión con embajadoras, embajadores, cónsules y el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En redes sociales, la mandataria federal afirmó que abordaron “el momento histórico que estamos viviendo”, así como los planes para este año en la materia.

“En Palacio Nacional, conversamos con embajadoras, embajadores, cónsules y el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el momento histórico que estamos viviendo, así como los planes para 2026”, escribió Claudia Sheinbaum en la red social X.

La Presidenta Claudia Sheinbaum estuvo acompañada por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien asistió a Palacio Nacional para participar en la XXXVII Reunión de Titulares de Embajadas y Consulados 2026.

En Palacio Nacional, conversamos con embajadoras, embajadores, cónsules y el equipo de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el momento histórico que estamos viviendo, así como los planes para 2026. pic.twitter.com/NPzRHvlTU2 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 7, 2026

En su intervención, el canciller Juan Ramón de la Fuente informó las actividades que se realizaron durante los tres días de sesiones, así como las prioridades de las representaciones para el presente año.

Entre los planes para este año se encuentran:

Continuar fortaleciendo la protección y asistencia consular

Proyectar en el exterior los logros de la transformación de la vida pública nacional

Refrendar la postura de México ante el mundo, como un país que se guía por sus principios constitucionales

