¿Cuánto cuesta la Visa americana en México 2026?

Si tienes planeado viajar a Estados Unidos por cuestiones de trabajo, estudio o vacaciones, requieres realizar previamente el trámite para que te aprueben la Visa, pues este permiso es uno de los filtros más importantes para poder entrar.

Las personas que quieran solicitar una Visa otorgada por el Departamento de Estado de Estados Unidos deben cumplir con una serie de requisitos, y además, deben realizar un pago durante el trámite.

El costo de la Visa depende del tipo de visado que se solicite, y en caso de requerir viajar a Estados Unidos por negocios, turismo o para tratamiento de animales, se requiere una Visa de visitante.

Visa Estados Unidos ı Foto: Especial

¿Cuánto cuesta la Visa de Estados Unidos?

En 2026 el costo de la Visa de no inmigrante de las categorías B, C1, D, F, I, J, METRO, Tennessee/Torneo, T y U es de 185 dólares, que son aproximadamente 3 mil 328.28 pesos tomando en cuenta como tipo de cambio un costo de 17.99 pesos por cada dólar.

Mientras que las visas de categoría H, L, Oh, PAG, Q y R tienen un costo de 205 dólares, que son aproximadamente unos 3 mil 688.09 pesos tomando en cuenta como tipo de cambio un costo de 17.99 pesos por cada dólar.

En cuanto a la Visa de categoría E, esta tiene un costo de 315 dólares, que son aproximadamente 5 mil 667.07 pesos, mientras que la de categoría K tendrá un costo de 265 dólares, que son aproximadamente 4 mil 767.54 pesos.

Las personas que soliciten una Visa estadoundense en 2026 deberán cubrir un cargo adicional para envío del documento, y la tarifa Visa Integrity Fee, que tiene un costo de 245 dólares, que son aproximadamente 4 mil 407.19 pesos.

Precio de la Visa para 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Sin embargo para realizar el trámite de la Visa únicamente se requiere cubrir el costo correspondiente a cada una, mientras que costo adicional debe ser cubierto una vez que la Visa quede aprobada.

Esta tarifa fue adicionada con la finalidad de fortalecer todos los procesos de verificación migratoria en el pase a Estados Unidos, y comenzó a ser aplicada desde octubre del 2025.

Hasta el momento no se han anunciado cambios o incrementos en el costo de las Visas para ingresar a Estados Unidos, sin embargo, se recomienda estar pendiente a la página oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la que se encuentran las tarifas de solicitud de Visa.

Precio de la Visa para 2026 ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.