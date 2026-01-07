Descarta intervención de EU en México

EL QUE ESTADOS UNIDOS haya catalogado al fentanilo y a la delincuencia organizada como fenómenos amenazantes para su país, les da elementos para intervenir en territorio mexicano, reconoció la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; sin embargo, aseguró que esto no ocurrirá.

En los últimos meses, el gobierno de Donald Trump determinó clasificar al fentanilo como arma de destrucción masiva; en tanto, seis cárteles fueron incluidos como organizaciones terroristas.

Aunque afirmó que esto representarían argumentos bajo los cuales Estados Unidos podría intentar ingresar al país, negó que esto vaya a suceder: “Digamos que les da más elementos, pero eso no quiere decir que vaya a ocurrir”.

El Tip: la mandataria adelantó que mañana jueves presentará el informe de seguridad, en el que destaca la disminución de la incidencia delictiva en lo que va de su gestión.

Recordó que cuando se hizo la clasificación de grupos terroristas, aquí se impulsó una reforma a los artículos 19 y 40 de la Constitución federal para remarcar la defensa de la soberanía.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

“Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano, en el marco de las leyes aplicables. Y si no fuera así, en territorio mexicano son sujetos a delito grave”, dijo.

Aunque mencionó que una respuesta que se esperaría de su Gobierno ante estas circunstancias sería la de iniciar un plan de seguridad nacional en específico, se trabaja en el diálogo y éste se ha conseguido con la administración de Trump.

“El diálogo no quiere decir que estés de acuerdo en todo; no, pero privilegias el diálogo y vas avanzando en la cooperación y en la coordinación. Por eso, no es un asunto de que seamos omisos, no. Frente a una declaración así del presidente Trump, que la ha hecho en otras ocasiones, lo que decimos es: ‘A ver, pues, más comunicación’”, declaró.

Recordó que en distintos acercamientos se le ha hecho saber a EU que a lo que se accede es a la colaboración entre ambas naciones, pero bajo términos en los que cada una asuma responsabilidad en lo que les corresponde para atender la seguridad en ambos lados de la frontera.

La exigencia del Gobierno mexicano al vecino país ha sido regular el tráfico de armas que llegan y que terminan por abastecer el mercado delincuencial en México. También señaló que “debe hacer algo contra el crimen organizado.

“Así como ellos piensan que deberíamos hacer más, nosotros también pensamos que ellos deberían hacer más en este tema, porque finalmente la delincuencia organizada en México se nutre, porque en México está prohibida la venta libre de armas, hay mucho control en la venta formal de armas. ¿Cómo se vende ilegalmente las armas? Por la entrada de estas armas desde Estados Unidos, y de igual manera en lo que ellos tienen que hacer en la persecución de delitos en Estados Unidos

“Y al mismo tiempo, manifestamos al Gobierno de los Estados Unidos nuestro deseo de colaboración, de cooperación, de que no llegue droga a Estados Unidos, pero también con responsabilidad compartida, a ellos les toca una parte y a nosotros nos toca otra parte”, sostuvo.