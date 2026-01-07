Inaugura CSP clínica de Playa del Carmen y convive con niños

Tras 26 años de espera, este martes fue inaugurada la Unidad de Medicina Familiar del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Playa del Carmen, Quintana Roo.

Vía remota, el director del instituto, Martí Batres Guadarrama, detalló que estas instalaciones contarán con una sala de atención dental, curaciones, almacenes sanitarios y otros espacios que permitirán la atención a 14 mil derechohabientes y, además, la farmacia que le acompañará contará con 188 claves de medicamentos.

Esta Unidad de Medicina Familiar tuvo una inversión de 14 millones de pesos y sustituye al antiguo consultorio de atención familiar, con el objetivo de ampliar la capacidad de atención y modernizar los servicios públicos de salud del ISSSTE.

Batres Guadarrama recordó que ésta es sólo una de las clínicas que serán inauguradas en el estado para garantizar el acceso a la salud a su población.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, agradeció a la Presidenta Claudia Sheinbaum por iniciar esta construcción, tras haberla esperado por más de dos décadas.

EL DATO: BATRES GUADARRAMA reconoció el profesionalismo y vocación del personal de enfermería que cada día acompaña emergencias, participa en cirugías y cuida a los pacientes.

“Estoy en el corazón de la Sierra Maya, en playa del Caribe, con nuestro amigo Martí Batres, que está al frente del ISSSTE, con buenas noticias para Quintana Roo y con este equipo de colaboradoras y colaboradores en la inauguración de esta Unidad Médico Familiar de Playa del Carmen en Quintana Roo. 26 años esperó Playa del Carmen para que este día fuera realidad”, dijo la mandataria.

A mediados del mes pasado, el director también adelantó avances en cuatro de las obras que se realizan en distintos puntos del país para mejorar la prestación de servicios de salud a la población. Entre las obras echadas a andar se encuentra la construcción de la nueva unidad de medicina familiar en Arcelia, Guerrero. Otro proyecto en marcha es la nueva clínica de medicina familiar en Naucalpan, Estado de México.

Un cuarto avance es la construcción del primer consultorio en Tarímbaro, Michoacán, que forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Asimismo, se concluyó con la demolición del Hospital General de Tlatelolco, Dr. Gonzalo Castañeda, el cual llevaba 14 años en abandono.

La demolición dejó más de 11 mil metros cuadrados de superficie de construcción, en los más de 4 mil metros de construcción que lo componían y que fueron retirados con un procedimiento descrito como “quirúrgico”, debido a que no se recurrió a dinamitar el inmueble sino proceder con una “implosión” para que el material no se desbordara.

Batres Guadarrama anunció en su momento que a inicios de 2026 se iniciará la construcción de un nuevo hospital.

“Volverá a haber nuevamente un hospital que sea símbolo de salud, de vida y que sea un icono urbano también en esta gran zona, en esta gran ciudad con tanta historia y tanto simbolismo que es Tlatelolco. Me da mucho gusto venir con ustedes y atestiguar el derrumbe, la demolición de la última barda para dejar despejado este terreno para la construcción de la nueva unidad hospitalaria ‘Dr. Gonzalo Castañeda’ del ISSSTE”, expresó.

¿Por qué quitaste los dulces?, cuestiona niña a Sheinbaum

› Por Yulia Bonilla

Los Reyes Magos llegaron a la conferencia matutina ofrecida este martes por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para visitar a los hijos de reporteros y trabajadores de Palacio Nacional, quienes aprovecharon la ocasión para cuestionar a la mandataria como lo hacen sus progenitores.

Los infantes preguntaron a la Presidenta sobre los regalos de Reyes que recibió y cuestionaron su decisión de retirar los dulces de las escuelas.

Desde temprano, niñas y niños, hijos de los representantes de medios de comunicación que cubren la Mañanera del Pueblo, así como de personas que laboran en Palacio Nacional, ingresaron al Salón de Tesorería donde se sentaron en los lugares que son ocupados habitualmente por la prensa. Entre las filas de los asientos había bebés en brazos de sus madres y padres, y menores que llevaban algún juguete para entretenerse.

Al ingresar, la Presidenta Sheinbaum exclamó: ¡Feliz Día de Reyes! y preguntó a los pequeños qué regalos les trajeron.

Esta vez la conferencia duró alrededor de una hora, la mitad de lo que habitualmente se extiende. Entre las preguntas sobre la coyuntura nacional y otros asuntos planteados por los reporteros, los menores alzaban la mano, en espera de poder hablar con la mandataria.

La Presidenta, al recibir ayer a los Reyes Magos en su conferencia del Pueblo. ı Foto: Especial

La dinámica comenzó cuando, casi al final de la conferencia, un reportero a quien se le dio la palabra se levantó de su asiento y caminó hacia los pequeños, sentados del lado izquierdo del salón, que alzaban la mano para que pudieran preguntar o decir algo a la Presidenta.

El primero en hacerlo fue Julián, que pidió un mensaje referente al regreso a clases de la próxima semana.

Al respecto, Sheinbaum Pardo recordó que un día antes se anunció la entrega de becas a las y los estudiantes para que puedan comprar útiles y uniformes. También, les expresó sus deseos de que todas y todos los niños sean felices.

“Bueno, ayer les dijimos que van a tener una beca para útiles y uniformes escolares, para sus mamás y sus papás y para ellos. Ese es un regalo de Día de Reyes. Y también, todo lo mejor para las niñas y los niños de México. Todo lo mejor. Que sean felices, que tengan mucho cariño, mucho amor, que no coman muchos dulces, que hagan travesuras, pero poquitas. Y que los queremos mucho, mucho, mucho”, respondió la mandataria.

Luego fue el turno de Ivana, quien le planteó dos preguntas a Sheinbaum. La primera para saber qué le trajeron los Reyes, a lo que la mandataria dijo: “A ustedes, el día de hoy, la alegría de la mañanera hoy”.

En su segundo cuestionamiento, Ivana preguntó el por qué ordenó que se retiraran los dulces de las escuelas, sobre lo cual Sheinbaum explicó que las golosinas resultan dañinas si se consumen en exceso. La pequeña, aún con micrófono en mano, replicó: “son buenos”.

A pesar de lo ricos que llegan a ser, continúo la Presidenta, si se comen seguido generan enfermedades en la edad adulta y enfatizó: “son ricas, pero hacen mucho daño si se comen muchos dulces. De pequeñita parece que no, pero ya, conforme vas creciendo te puede dar diabetes, hipertensión y muchas enfermedades. Entonces, pueden comer dulces supervisados por sus papás en su casa; pero en la escuela comida saludable”.

Al finalizar las preguntas, un grupo de huapango cantó El Son de los enanos, cuyo ritmo fue zapateado por los infantes que se sumaron al baile. Al concluir la presentación, Melchor, Gaspar y Baltasar llegaron con regalos que repartieron a los invitados especiales, quienes compartieron la tradicional rosca de Reyes.