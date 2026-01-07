Sheinbaum califica de ‘invasión’ la captura de Maduro; rechaza intervención estadounidense en Venezuela

La Presidenta Claudia Sheinbaum calificó este miércoles como “invasión” la operación mediante la cual Estados Unidos capturó al presidente venezolano Nicolás Maduro en territorio venezolano, y rechazó categóricamente los argumentos de comentaristas que justifican la intervención militar extranjera en un país soberano.

“Es una visión, la verdad, muy antipática. Y querer decir que no hay invasión porque no se quedaron las tropas de Estados Unidos en el país, pues también es querer tapar el sol con un dedo”, señaló Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, en respuesta a quienes han minimizado los hechos ocurridos en Venezuela.

Claudia Sheinbaum fue enfática al señalar que, independientemente de la opinión que se tenga sobre el gobierno venezolano, ningún país puede llegar a detener a un presidente “fuera de todo el marco internacional de las reglas y las normas internacionales”.

Claudia Sheinbaum cuestionó directamente a “varios comentócratas, conductores” que han respaldado la acción estadounidense, calificándolos de hipócritas. “Que le expliquen al pueblo de México que están de acuerdo con que Estados Unidos intervenga en el país o en Colombia o en cualquier país del mundo y particularmente en América Latina”, demandó.

Claudia Sheinbaum advirtió sobre el peligroso precedente que esto abre: “¿Qué es lo que abre la puerta? ¿O es que entonces también estaríamos de acuerdo en México de que vinieran por quien sea? Pues no. Aquí hay una constitución, aquí hay leyes. La ley es una norma social que garantiza la democracia”.

Claudia Sheinbaum recordó que las Naciones Unidas fueron creadas tras la Segunda Guerra Mundial precisamente “para que hubiera un gobierno multilateral en donde todo el mundo se pusiera de acuerdo con base en ciertas normas aprobadas por todos”.

“No puede haber una nación por encima de las demás”, subrayó la mandataria, insistiendo en que “cada país es soberano y la soberanía tiene que ver con la decisión de sus recursos naturales”, refirió Claudia Sheinbaum.

En otro tema, la Presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México se ha convertido en el principal proveedor de petróleo de Cuba, pero aclaró que se trata de un “envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano” y que responde tanto a contratos como a ayuda humanitaria.

“No se está enviando más petróleo del que se había enviado históricamente. No hay un envío particular”, precisó, aunque reconoció que “con la situación actual de Venezuela pues evidentemente México se volvió un proveedor importante”, dijo Claudia Sheinbaum.

Respecto a la exigencia del Presidente Donald Trump a Venezuela de cortar lazos económicos con China, Rusia, Irán y Cuba, Claudia Sheinbaum reiteró su postura: “No creo que deba ser un país, una nación que decida sobre otra, por más pequeña o por más problemática que sea”.

Claudia Sheinbaum propuso que el camino para hacer del continente una potencia económica debe ser “la cooperación para el desarrollo, no en el uso de la fuerza”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR