Sheinbaum descarta intervención militar de EU en México

"Todas las veces le hemos dicho que no a Trump"

La Presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su defensa a la soberanía nacional frente a las presiones de Estados Unidos y reveló que ha rechazado en múltiples ocasiones propuestas del Presidente Donald Trump para que el Ejército estadounidense ingrese a territorio mexicano, en medio de crecientes tensiones por la situación en Venezuela y los aranceles impuestos por Washington.

“Ya lo dijo el Presidente Trump, él tiene su manera de concebirlo, pero en efecto él nos ha propuesto muchas veces que entre el ejército de Estados Unidos a México y todas las veces le hemos dicho que no”, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.

Cuestionada sobre cómo equilibrará México su relación con Estados Unidos con la defensa de principios como la no intervención, Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que mantendrá una postura “muy responsable” pero firme.

“Hay cosas que no son negociables”, advirtió la presidenta, quien añadió: “A mí me eligió el pueblo de México para gobernar nuestro país y proteger a nuestro pueblo y a la nación. No solo proteger, sino avanzar en el desarrollo y seguir con la transformación”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la decisión que tomará la Suprema Corte estadounidense este viernes respecto a los aranceles impuestos por Trump, la Presidenta Claudia Sheinbaum declaró: “No hay una expectativa en particular. Lo que nosotros buscamos siempre es en el marco del comercio libre del tratado comercial que haya siempre un comercio justo”.

La Presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que México continuará “de manera muy responsable, con los principios que tenemos, defendiendo nuestra soberanía y al mismo tiempo haciendo lo que consideremos que es mejor para el pueblo de México y para la nación”, manteniendo la cooperación con Estados Unidos mientras defiende los principios fundamentales del país.

